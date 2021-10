FIFA 22, i migliori giovani per la modalità carriera: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti

Ecco le liste dei giocatori più giovani e interessanti da prendere nella modalità carriera di FIFA 22.

Chi sono i giovani da comprare in modalità carriera su FIFA 22 ? E quelli che crescono di più?

Ecco la lista dei migliori giovani del gioco divisi per ruolo, con gli overall iniziali e quelli potenziali determinati dalla crescita che avviene solo impiegandoli in maniera costante in campo.

PO. = Posizione(i)

OA = Overall attuale

OP = Overall potenziale

*Le squadre in lista sono quelle a cui i giocatori sono assegnati nella modalità carriera, mentre le età sono quelle all'inizio della stessa modalità

FIFA 22: i migliori giovani portieri

Nome Età Squadra PO. OA OP M. Vandevoordt 19 Genk POR 71 87 L. Morales 21 Lanus POR 71 85 I. Meslier 21 Leeds POR 77 85 Diogo Costa 21 Porto POR 73 85 C. Chatzigavirel 17 Cipro POR 58 84 G. Mamardashvili 20 Valencia POR 75 83 Joan Garcia 20 Espanyol POR 67 83 B. Verbruggen 18 Anderlercht POR 65 83 K. Tzolakis 18 Olympiacos POR 67 83 D. Alemdar 18 Rennes POR 68 83 G. Bazunu 19 Porto POR 64 83 Alejandro Iturbe 17 Atletico Madrid POR 62 81 Ayesa 20 Real Sociedad B POR 67 81 Pere Joan 19 Maiorca POR 62 81 E. Green 20 Saint-Etienne POR 72 81 Arnau Torres 20 Barcellona POR 67 81 M. Okoye 21 Sparta Rotterdam POR 71 81 S. Lammens 18 Club Brugge POR 64 81 C. Boyce-Clarke 18 Reading POR 59 81 C, Olses 20 Deportivo La Guaira POR 64 81 C. Scherpen 21 Brighton POR 69 81 J. Blazquez 20 Talleres POR 65 81

FIFA 22: i migliori giovani difensori

Nome Età Squadra PO. OA OP M. De Ligt 21 Piemonte Calcio DC 85 90 A. Davies 20 Bayern Monaco TS, ES 82 89 Nuno Mendes 19 PSG ASA, TS, ES 78 88 J. Gvardiol 19 Lipsia DC, TS 75 87 Pedro Porro 21 Sporting ADA, ED 80 87 Goncalo Inacio 19 Sporting DC 76 86 J. Timber 20 Ajax DC, TD 75 86 W. Fofana 20 Leicester DC 78 86 L. Stergiou 19 San Gallo DC 67 86 Eric Garcia 20 Barcellona DC 77 86 M. Lacroix 21 Wolfsburg DC 79 86 R. James 21 Chelsea ADA, TD 81 86 M. Vuskovic 19 Amburgo DC 72 85 D. Rensch 18 Ajax TD 73 85 L. Nietz 18 Borussia MG TS, ES 68 85 T. Nianzou 19 Bayern DC, CDC 71 85 S. Botman 21 Lille DC 79 85 S. Dest 20 Barcellona TD, ED 76 85 A. Bella Kotchap 19 Bochum CB 71 85 J. Bogle 20 Sheffiled United ADA, TD 74 85 M. Simakan 21 Lipsia DC, TD 75 85 Alex Centelles 21 Almeria TS 75 85 O. Kabak 21 Norwich DC 76 85 M. van de Ven 20 Wolfsburg DC, TS 68 84 Morato 20 Benfica DC 68 84 C. Richards 21 Hoffenheim DC, TD 71 84 J. Branthwaite 19 Everton DC 66 84 O. Kossounou 20 Bayer Leverkusen DC, TD 73 84 J. Todibo 21 Nizza DC 76 84 N. Perez 21 Udinese DC 75 84 W. Saliba 20 Marsiglia DC 75 84 R. Ait Nouri 20 Wolverhampton ASA, TS 73 84 B. Badiashile 20 Monaco DC 76 84 T. Lamptey 20 Brighton ADA, TD 74 84 L. Geertruida 20 Feyenoord TD, DC 76 84 M. Guehi 20 Crysta lPalace DC 73 84 Miranda 21 Betis TS, ASA 76 84 O. Wijndal 21 AZ Alkmaar TS 79 84

FIFA 22: i migliori giovani centrocampisti

Nome Età Squadra PO. OA OP P. Foden 21 Manchester City COC, AS, CC 84 92 Pedri 18 Barcellona CC 81 91 J. Sancho 21 Manchester United AD, ET, ES 87 91 R. Gravenberch 19 Ajax CC, CDC 78 90 F. Wirtz 18 Bayer Leverkusen COC, CC 78 89 J. Bellingham 18 Borussia Dortmund CC, ES 79 89 E. Camavinga 18 Real Madrid CC, CDC 78 89 M. Greenwood 19 Manchester United ED, ATT 78 89 J. Musiala 18 Bayern COC, ES 75 88 N. Madueke 19 PSV ED, ATT 77 88 Gabriel Martinelli 20 Arsenal ES, AS 76 88 B. Saka 19 Arsenal ED, ES, TS 80 88 T. Kubo 20 Maiorca ED, CC, COC 75 88 C. Tzolis 19 Norwich ES, ED ATT 74 87 N. Rovella 19 Genoa CC, CDC 70 87 G. Reyna 18 Borussia Dortmund COC, ES, ED 77 87 M. Damsgaard 20 Sampdoria ES, AS 77 87 N. Zaniolo 21 Roma COC, ED 78 87 D. Szoboszlai 20 Lipsia COC, ES 77 87 Francisco Conceicao 18 Porto ED 70 86 A. Sima 20 Stoke City ED, ATT 73 86 C. Clark 18 New York Red Bulls COC, CC 66 86 F. Carvalho 18 Fulham COC 67 86 F. Pelllistri 19 Alaves ED 70 86 Nico Melamed 20 Espanyol ES, COC, ED 74 86 Tete 21 Shakhtar ED 76 86 M. Solomon 21 Shalhtar ED, ES, COC 76 86 Bryan Gil 20 Tottenham ES, ED, COC 76 86 M. Caqueret 21 Lione CC, CDC 78 86 B. Gilmour 20 Norwich CC, CDC 72 86 T. Almada 20 Velez COC, AS, AD 74 86 M. Kudus 20 Ajax COC, CC 77 86 S. Tonali 21 Milan CDC, CC 77 86 E. Smith-Rowe 20 Arsenal COC 76 86 B. Camara 21 Marsiglia CDC, DC 80 86 Brahim Diaz 21 Milan COC, AS, ES 78 86 Gavi 16 Barcellona CC 66 85 R. Lavia 17 Manchester City CDC 62 85 S. Biuk 18 Hajduk Spalato ES, AS 68 85 I. Moriba 18 Lipsia CC 73 85 Fabio Vieira 21 Porto COC, ED 72 85 A. Diallo 18 Manchester United ED 68 85 Talles Magno 19 New York City ES, AT 67 85 K. Kozlowski 17 Pogon Stettino COC, CC 68 85 A. Velasco 18 Independiente ES, AS, ATT 73 85 A. Vrancixx 18 Wolfbsurg CC, CDC 67 85 Y. Demir 18 Barcellona COC, ED 70 85 Gustavo Assuncao 21 Galatasaray CDC, CC 73 85 M. Olise 19 Crystal Palace COC, ED, ES 73 85 Marcos Antonio 21 Shakhtar CC, CDC 73 85

FIFA 22: i migliori giovani attaccanti