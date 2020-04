FIFA 21: uscita, prezzo, console e nuove funzionalità

C’è grande attesa per l’uscita del prossimo titolo FIFA: Goal propone tutto ciò che ad oggi si sa a riguardo.

Il lancio di FIFA 21 è previsto nel 2020 e, poiché i tecnici di EA Sports stanno continuando a lavorare anche sui dettagli più minuziosi, sono tanti coloro che l’hanno già inserito nella propria lista dei desideri.

Ovviamente, l’emergenza Coronavirus ha sconvolto il mondo intero e colpito moltissime industrie, compresa quella del calcio, quindi resta da vedere esattamente in che modo il nuovo gioco sarà influenzato.

In attesa di sapere cosa accadrà, Goal vi svela alcuni dettagli legati alla data di uscita di FIFA, il suo prezzo, per quali console sarà disponibile e altro ancora.

Quando uscirà FIFA 21?

L’uscita di FIFA 21 è prevista per l’ultima settimana di settembre 2020, ma questo solo se i piani di EA Sports non verrano frenati dall’emergenza Coronavirus.

Generalmente, le nuove edizioni di FIFA vengono rilasciate l’ultimo venerdì di settembre, il che vuol dire che FIFA 21 potrebbe essere acquistabile a partire dal 25 settembre.

Un accesso anticipato al gioco è concesso solitamente solo a coloro che hanno preordinato il titolo, il che vuol dire che ci potrebbe essere la possibilità di giocare in anticipo rispetto alla possibile data di rilascio, di solito tre o quattro giorni, quindi in questo caso il 21 o il 22 settembre.

Tuttavia, non è stata ancora fissata una data ufficiale ed è altamente probabile che i programmi di produzione del gioco saranno in qualche modo influenzati dalla pandemia.

EA Sport di solito annuncia la data di uscita di FIFA e dei suoi altri titoli in una conferenza stampa che generalmente si svolge tra giugno e luglio.

Quale sarà il prezzo di FIFA 21?

Il prezzo di FIFA 21 non è stato ancora confermato, ma negli anni scorsi il prezzo dell’edizione standard era di 69,99 euro.

EA Sports, negli ultimi anni ha lanciato diverse edizioni, come la Champions Edition e la Ultimate Edition, che costano leggermente di più rispetto a quella standard.

FIFA 20 Champions Edition costa 89,99 euro, mentre FIFA 20 Ultimate Edition di 99,99 euro.

Vantaggi extra per i giocatori di FIFA Ultimate Team come pacchetti gold, speciali kit FUT e icone sono il motivo della differenza di prezzo rispetto alle altre edizioni.

Per quali console sarà disponibile FIFA 21?

FIFA 21 sarà disponibile per PS4, Xbox ONE e PC. Non è ancora chiaro invece se sarà disponibile per console di prossima generazione come PS5 e Xbox Series X.

PS5 e Xbox Serie X dovrebbero essere lanciate tra ottobre e dicembre 2020.

Visto che si tratta di una data comunque estremamente ravvicinate, sarebbe logico immaginare che EA Sports, Sony e Microsoft stiano lavorando al fine di assicurare che la nuova versione possa essere immediatamente disponibile.

Per Google Stadia, che è stato lanciato nel 2019, non era disponibile FIFA 20, ma è possibile che si faccia in modo da rendere viceversa disponibile FIFA 21.

Quando si potrà preordinare FIFA 21?

Dovrebbe essere possibile preordinare FIFA 21 diversi mesi prima della data del lancio ufficiale, probabilmente a partire dalla prossima estate quando EA Sports avrà promosso il titolo.

Di solito coloro che preordinano il gioco possono contare su alcuni benefit come prezzi più economici, accesso anticipato al gioco e vantaggi in termini di Ultimate Team.

Quali nuove funzionalità FIFA 21 avrà?

In attesa della conferma delle nuove funzionalità, Goal dà uno sguardo a quelle che potrebbero essere alcune nelle possibilità novità per la prossima edizione di FIFA.

Miglioramenti alla Modalità Carriera

Alcuni problemi della Modalità Carriera hanno rovinato il lancio di FIFA 20 e per questo motivo i fan del gioco sono ansiosi di vedere se ci saranno miglioramenti da questo punto di vista.

Secondo quanto si può apprendere dai vari forum, sono in molti ad attendersi anche modalità di trasferimento più realistiche, una maggiore integrazione dei giocatori giovani e un editor per gli stadi.

Sono state inoltre proposte idee come i fischi della folla per gli ex giocatori che si sono uniti a squadre rivali ed una maggiore varietà di reazioni manageriali.

Nuove Icone

Ogni nuovo titolo FIFA vede nuove icone unirsi al gruppo dei grandissimi delle stagioni passate e la cosa dovrebbe ripetersi anche con FIFA 21.

Alcune tra le potenziali nuove icone più popolari sono David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn e Francesco Totti.

Volta

L’aggiunta dell’esperienza del calcio di strada con Volta in FIFA 20 ha rappresentato un aspetto molto popolare dell’ultima edizione della serie, dando una bella dose di nostalgia agli appassionati di FIFA Street.

Ha una sua modalità storia, una sua colonna sonora e molto altro ancora, ma c’è sempre spazio per i miglioramenti, in aree come l’espansione per fornire più spazi, l’aggiunta di abilità più complicate e così via.

VAR

Il Video Assistant Referee (VAR) rappresenta il più grande cambiamento nella storia recente del cacio. Si tratta ovviamente di un ausilio che consente di rivedere azioni controverse.

Nonostante sia stato adottato per la prima volta nel 2017, il VAR non è mai stato una caratteristica dei titoli FIFA, questo soprattutto perché nell’ambito del gioco l’arbitro è il computer e quindi non è soggetto a errori umani.

Tuttavia il VAR rappresenta oggi un fattore di enorme importanza nel calcio e per EA potrebbe rappresentare un’opzione saggia aggiungerlo anche solo dal punto di vista estetico al fine di rendere ancor più realistico il gioco.

Altri campionati e club ufficiali

Un’area per la quale FIFA non può essere troppo criticata è quella legata alle licenze ufficiali, visto che il gioco è caratterizzato da una vasta gamma di club di tutto il mondo.

Tuttavia, in FIFA 20 la è stata denominata Piemonte Calcio e il è senza casa visto che non esiste il Camp Nou. Da questo punto di vista non dovrebbero esserci dei cambiamenti, visto che Konami vanta dei diritti esclusivi.

Probabilmente, tra i due maschi c’è una sorta di ‘corsa alla licenza’, sarà quindi interessante vedere cosa accadrà in futuro.

Chi ci sarà sulla copertina di FIFA 21?

Sono ancora diversi i potenziali candidati che potrebbero apparire sulla copertina di FIFA 21.

Eden Hazard e Virgil van Dijk sono state le star di copertina rispettivamente dell’edizione Standard e Champion di FIFA 20. E’ possibile che anche per FIFA 21 si vada avanti con una doppia scelta.

Cristiano Ronaldo è stata la star sulle copertine di FIFA 18 e , ma è improbabile che il fuoriclasse lusitano torni ad apparire a breve, in parte a causa dell’esclusiva che la Juventus ha con Konami, ovvero i grandi rivali di EA, che è destinata a durare per altri due anni ancora. Un discorso analogo potrebbe essere fatto per il Barcellona, il che vorrebbe dire che difficilmente vedremo Lionel Messi sulla copertina di FIFA 21.

Campioni del calibro di Neymar, Kevin De Bruyne e Paulo Dybala, sono apparsi sulle copertine di FIFA negli ultimi anni, ma sono diversi coloro che potrebbero prendere il loro posto.

Stelle emergenti come Kylian Mbappé, Jadon Sancho ed Erling Braut Haaland, potrebbero essere in lizza, ma lo stesso vale anche per campioni già più affermati come Mohamed Salah, Paul Pogba ed Antoine Griezmann.

