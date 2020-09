FIFA 21 ratings: i migliori giocatori della Serie A per overall

I migliori giocatori della Serie A su FIFA 21 in base al loro overall rating.

Ea Sports ha svelato i 100 migliori overall ratings di FIFA 21. Il gioco sarà disponibile a partire dal 9 ottobre, ma come ogni anno i valori dei giocatori vengono svelati in anteprima.

Per quanto riguarda i valori della , il giocatore con l'overall più alto è ovviamente Cristiano Ronaldo con 92. Al secondo posto c'è Dybala con 88, lo stesso overall di Handanovic che diventa così il portiere più forte della Serie A su FIFA 21.

Di seguito ecco l'elenco dei migliori giocatori della Serie A per overall rating della Serie A.

