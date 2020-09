FIFA 21, i migliori giovani per la modalità carriera

I migliori giovani da prendere nella modalità carriera su FIFA 21.

Chi sono i migliori giovani da prendere nella modalità carriera di FIFA 21?

In questa pagina trovate la lista dei venti migliori Under 23 di FIFA 21 col maggiore potenziale di overall rating.

in cima alla lista c'è Mbappé, con un overall potenziale di 95. Il primo italiano è Donnarumma, con un overall che può salire fino a 92.

Altre squadre

Un gradino sotto c'è il neo compagno di squadra in rossonero Sandro Tonali, con un overall rating potenziale di 91.