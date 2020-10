FIFA 21, i migliori giovani per la modalità carriera: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti

Ecco le liste dei giocatori più giovani e interessanti da prendere nella modalità carriera di FIFA 21.

La modalità carriera è una delle più amate dai videogiocatori, oltre ad essere la più impegnativa presente su FIFA 21.

Quest'anno i trasferimenti saranno più realistici, quindi non si vedranno Lionel Messi e Cristiano Ronaldo trasferirsi al durante la prima finestra di mercato: ciò significa che scovare nuovi talenti è ancora più importante rispetto al passato.

Scopriamo i migliori giocatori più giovani del gioco divisi per ruoli, con gli overall iniziali e quelli potenziali determinati dalla crescita che avviene solo impiegandoli in maniera costante in campo.

Altre squadre

PO. = Posizione(i)

OA = Overall attuale

OP = Overall potenziale

*Le squadre in lista sono quelle a cui i giocatori sono assegnati nella modalità carriera, mentre le età sono quelle all'inizio della stessa modalità

FIFA 21: i migliori giovani portieri

Nome Età Squadra PO. OA OP M. Vandevoordt 18 POR 68 87 L. Chevalier 18 POR 61 83 N. Mantl 20 Unterhaching POR 69 83 C. Fruchtl 20 II POR 66 83 Fortuna 18 POR 62 82 F. Jorgensen 18 POR 62 82 M. Carnesecchi 20 POR 66 82 G. Bazunu 18 Manchester City POR 60 82 Diogo Costa 20 POR 70 82 J. Olschowsky 18 M'gladbach POR 63 81 S. Bajic 18 POR 62 81 Ivan Martinez 18 Osasuna POR 60 81 K. Scherpen 20 POR 67 81 I. Meslier 20 POR 69 81 L. Plogmann 20 POR 64 81 L. Kasten 19 POR 62 80 A. Trubin 18 Donetsk POR 63 80 Altube 20 POR 63 80 M. Kovar 20 POR 64 80 J. Blazquez 19 Atletico Talleres POR 63 80 M. Roffo 20 Boca Juniors POR 64 80 R. Majecki 20 Monaco POR 68 80

FIFA 21: i migliori giovani difensori

Nome Età Squadra PO. OA OP M. De Ligt 20 Piemonte Calcio DC 85 92 A. Davies 19 Bayern Munich TS, ES, ED 81 89 Nuno Mendes 18 CP ASA, ES 72 87 W. Saliba 19 DC 74 87 O. Kabak 20 04 DC 77 87 B. Arrey-Mbi 17 II DC, TS 60 86 L. Netz 17 TS, ES 63 86 J. Frimpong 19 TD, ADA 70 86 Eduardo Quaresma 18 Sporting CP DC 72 86 S. Dest 19 TD 75 86 J. Gvardiol 18 DC, TS 69 86 L. Stergiou 18 San Gallo DC 67 86 J. Todibo 20 Barcellona DC 75 86 R. Ait Nouri 19 Angers TS 71 86 R. James 20 TD, CDC 77 86 O. Wijndal 20 AZ Alkmaar TS 77 86 O. Rekik 18 Hertha Berlino DC 63 85 T. Kouassi 18 Bayern Monaco DC, CDC 71 85 M. Kana 17 DC, CC, CDC 65 85 Nuno Tavares 20 TS 72 85 M. Kumbulla 20 DC 75 85 Tomas Tavares 20 Benfica DC 73 85 Eric Garcia 19 Manchester City DC 72 85 N. Perez 20 DC 75 85 B. Williams 19 Manchester United TS, ASA 75 85 N. Williams 19 TD 67 85 J. Vagnoman 19 Amburgo TD, ES, TS 69 85 C. Riad 17 Barcellona DC 59 84 L. Pirola 18 DC 63 84 K. Hoever 18 Wolverhampton TD, DC 63 84 N. Katterbach 19 Colonia TS 70 84 L. Cacace 19 Sint-Truiden TS, ASA 73 84 P. Schuurs 20 Ajax DC 75 84 Alex Centelles 20 TS 74 84 Z. Vanheusden 20 Standard Liege DC 73 84 T. Malacia 20 TS 75 84 E. Ndicka 20 DC, TS 74 84 E. Ampadu 19 Chelsea DC, CDC 67 84

FIFA 21: i migliori giovani centrocampisti

Nome Età Squadra PO. OA OP J. Sancho 20 Borussia ED, ES, COC 87 93 S. Tonali 20 CDC, CC 77 91 M. Greenwood 18 Manchester United ED, ATT 77 89 T. Almada 19 Velez Sarsfield COC, CC, AS 73 89 Ferran Torres 20 Manchester City ED, ES, AT 81 89 T. Kubo 19 Real Madrid ED, CC, COC 75 89 F. Wirtz 17 COC, ED 68 88 J. Bellingham 17 CC, ES, ED 69 88 Pedri 17 Barcellona ES, COC 72 88 R. Cherki 16 COC, ED, ES 67 88 E. Camavinga 17 CC 76 88 M. Ihattaren 18 COC, ED, CC 77 88 B. Saka 18 Arsenal ES, ASA, AD 75 88 A. Urzi 20 Atletico Banfield ES, CC, ED 73 88 Riqui Puig 20 Barcellona CC, COC 75 88 M. Diaby 20 Bayer Leverkusen ES 81 88 P. Foden 20 Manchester City COC, CC 79 88 F. Pellistri 18 Penarol ED, AD 71 87 M. Caqueret 20 Lione CC, CDC 75 87 A. Hlozek 17 Sparta Praga ED, ATT, ES 74 87 R. Gravenberch 18 Ajax CC, CDC 71 87 G. Reyna 17 Borussia Dortmund ES, COC 68 87 B. Kamara 20 CDC, DC 79 87 D. Szoboszlai 19 COC, ES 75 87 N. Madueke 18 PSV ED, ATT 70 86 A. Vranckx 17 Mechelen CC, CDC 66 86 Gustavo Assunção 20 Famalicão CDC 74 86 Tete 20 ED, COC 75 86 M. Solomon 20 Shakhtar Donetsk ED, ES, COC 73 86 B. Gilmour 19 Chelsea CC, COC 71 86 G. Tsitaishvili 19 ED, ES 72 86 D. McNeil 20 ES 78 86 D. Caicedo 20 Deportivo Cali ED 68 86 N. Zaniolo 20 Roma COC, ED 76 86 R. Sessegnon 20 ES, AS, TS 75 86 Florentino 20 Benfica CDC, CC 76 86 Romario Baro 20 Porto ED, COC 73 85 Y. Demir 17 COC, AD 64 85 Marcos Antonio 20 Shakhtar Donetsk CC 72 85 M. Daramy 18 Copenaghen ED, ATT, ES 67 85 Y. Verschaeren 18 Anderlecht COC, AD, AS 72 85 X. Simons 17 CC 65 85 M. Kudus 19 Ajax COC, CC 75 85 M. Longstaff 20 CC, CDC 72 85 R. Matondo 19 Schalke 04 ES, ATT, ED 70 85 O. Kokcu 19 Feyenoord COC, CC 75 85 H. Traore 20 COC, CC 71 85 E. Smith Rowe 19 Arsenal COC, ED, AD 69 85 Paulinho 19 Bayer Leverkusen COC, ED 74 85 Joe Willock 20 Arsenal COC, CC 71 85

FIFA 21: i migliori giovani attaccanti