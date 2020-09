FIFA 21, le gemme nascoste: i giovani che crescono di più in carriera

Le gemme nascoste di FIFA 21: i giovani col potenziale di crescita maggiore nella modalità carriera.

Per gli appassionati della modalità carriera, le 'hidden gems' o 'gemme nascoste' sono il materiale più prezioso anche su FIFA 21.

Parliamo dei giovani che crescono di più, quelli con il potenziale di crescita maggiore come overall rating in modalità carriera.

Ecco la lista dei 50 migliori giovani di FIFA 21 ordinati in base al loro tasso di crescita, con overall attuale e overall potenziale.

