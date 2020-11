FIFA 21, esultano i tifosi di Crotone e Spezia: inserite maglie e logo

Le due squadre neopromosse non avevano la licenza all'uscita del gioco: ora in Serie A solamente Juventus e Roma appaiono 'fittizie'.

Konami ed EA Sports si dividono la posta ogni anno, con PES e FIFA a contendersi testimonial, squadre ed ovviamente videogiocatori. Se i primi puntano tutto sul e la , i secondi hanno nel e nel le loro basi. Non solo, però.

Si và oltre, con ad esempio la di 'proprietà' di PES e dunque senza licenza su FIFA 21. Alla pari della Juventus, una delle quattro squadre insieme a e a non avere nome, maglia e logo originale nel nuovo capitolo del videogioco calcistico.

Con l'aggiornamento successivo all'uscita del gioco, però, la situazione è cambiata, visto che Spezia e Crotone sono ora effettivamente le squadre allenate da Italiano e Stroppa in dopo la promozione nella massima serie degli ultimi mesi.

Maglia, logo e nome delle squadre, con lo Spezia che si chiamava 'La Spezia' su FIFA 21, sono ora quelli reali, per la gioia dei tifosi delle due compagini, che aspettavano da tempo di poter giocare sul titolo di EA Sports con i propri idoli riprodotti fedelmente in ogni particolare, e non solo con i loro giusti nomi.