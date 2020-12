FIFA 21, i giocatori buggati nel FUT Ultimate Team

Giocatori fortissimi a pochi crediti: la lista definitiva dei 'buggati' di FIFA 21 divisi per campionato: un prezioso elenco per squadre 'cheap'.

FIFA 21 è già nelle case di tutti gli appassionati ed è iniziata la corsa alla creazione della miglior squadra nel FUT, FIFA Ultimate Team, e in modalità carriera. Tra i top di ogni ruolo come ogni anno spiccano diversi giocatori dal basso costo ma dal rendimento altissimo in game.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dunque quali sono i giocatori buggati di FIFA 21 e maggiormente utilizzati nelle varie formazioni del FUT? Grandi conferme e qualche novità nella lista divisa per campionati.

Altre squadre

FIFA 21 BUGGATI SERIE A

Un grande classico del gioco già dai tempi dell'Eredivisie: Hirving Lozano si conferma una scelta imprescindibile sulla destra per chi utilizza una formazione di : dal arrivano altri nomi a basso costo come Malcuit (asse con intesa doppia sulla corsia di destra con Lozano), Zielinski e soprattutto Manolas, che si conferma tra i più forti del ruolo nonostante un costo bassissimo.

A centrocampo la coppia di mediani più utilizzata è quella interista con Nainggolan e Vidal: solidità e grandi valori fisici oltre a quelli difensivi. Nel ruolo di prima punta impossibile non nominare Luis Muriel: agile, velocissimo e dotato di ottimi valori in dribbling.

Insieme all'attaccante colombiano una 'new entry' per il ruolo di terzino sinistro: il connazionale Mojica è l'alternativa perfetta al più blasonato Theo Hernandez. Restando sul fronte arrivano due conferme: Kessiè resta una certezza davanti alla difesa, come pure Rebic rappresenta un'ottima soluzione low cost.

Impossibile non nominare Rabiot a centrocampo: ottimo fisico e valori ben bilanciati, utile anche in ottica intesa. Chiudiamo con il ruolo di attaccante sinistro, dove due ottime opzioni sono rappresentate dall'eterno Gervinho e dal ritorno in Serie A di Gerard Deulofeu, perfetto anche per le intese con i giocatori spagnoli.

FIFA 21 BUGGATI PREMIER

Tante conferme e qualche fondamentale innesto per il campionato più utilizzato nella modalità Ultimate Team: Rashford viene promosso re di questa edizione con una carta che cambierà il vostro reparto offensivo. A fargli compagni il solito Zaha e l'ascesa di Adama: velocità e fisico imponente per un tridente inarrestabile.

Sulla destra lo step successivo è rappresentato da Lucas Moura: velocissimo e agilissimo esterno ottimo anche per la doppia intesa con gli intramontabili Son e Sissoko, quest'ultimo vero e proprio muro in mediana. Accanto al francese valutate l'innesto di Fred, più piccolo e agile ma ugualmente efficace in contrasto. L'alternativa è rappresentata invece da Ndidi. Impossibile non nominare poi Saint-Maximin: il francese del è una vera e propria freccia sia da attaccante che da esterno. Tra le soluzioni più efficaci nel ruolo di centravanti c'è Rodrigo, new entry del ottimo per velocità e intese.

Passando al reparto difensivo la Premier League presenta una grossa novità: Nelson Semedo sulla destra è la stessa garanzia che aveva esaltato l'out di destra in lo scorso anno. L'alternativa è Wan-Bissaka, meno agile ma più potente fisicamente. Al centro della difesa puntate su Akè, veloce e agile accanto al 'tradizionale' Davinson Sanchez del .

FIFA 21 BUGGATI LIGA

Il punto di forza della Liga spagnola low cost di FIFA 21 è rappresentata sicuramente dal centrocampo e dalla difesa: Valverde del e Marcos Llorente dell' rappresentano una mediana incredibile a bassissimo prezzo.

Davanti il vero dominatore è quello dell'anno scorso: Ousmane Dembelè è sempre la migliore strada da percorrere sia per valori in campo che per capacità di intesa con gli altri francesi del gioco. A fargli compagnia il solito velocissimo Inaki Williams e il ritorno in di Ferreira Carrasco.

Per il reparto difensivo le soluzioni sono tante senza spendere cifre elevate: i due brasiliani Militao e Diego Carlos dominano la scena insieme al nuovo arrivato Kounde e al 'solito' Lenglet del . Per la corsia di destra puntate sul velocissimo Navas, dotato di ottimi valori difensivi nonostante un fisico non eccelso. A sinistra ancora brasile con Renan Lodi, soluzione 'cheap' in alternativa al più quotato Jordi Alba.

FIFA 20 BUGGATI BUNDESLIGA

Tanti ottimi giocatori arrivano quest'anno dalla per le modalità Ultimate Team e carriera. Partiamo dal reparto offensivo dove Rashica e il coreano Hwang Hee Chan rappresentano le novità più gradite per velocità e agilità. Si confermano utilizzimi Bellarabi e Bailey sulle corsie esterne, come pure il più quotato Sanè, sempre garanzia di velocità ed esplosività.

A centrocampo il dominatore è Goretzka, ma la coppia Sabitzer-Zakaria rappresenta una validissima soluzione di dinamismo davanti alla difesa. Meno velocità ma più fisico per l'ex juventino Emre Can. La colonia svizzera è arricchita poi dal centrale del Akanji e dal terzino del Mbabu.

Il giocatore buggato per eccellenza in quest'anno è però Lukas Klostermann, velocissimo e dotato di gran difesa: caratteristiche simili anche per i francesi Mukiele a destra e Roussillon a sinistra, mentre tra i pali va menzionato l'ungherese Gulacsi, davvero insuperabile nonostante i valori non impressionanti.

FIFA 21 BUGGATI LIGUE 1

Se volete puntare sui top Neymar e Mbappé dovete quasi sicuramente risparmiare negli altri ruoli: ecco dunque che il campionato francese presenta alcune soluzioni perfette per ottimizzare la squadra. Tra i più impiegati sulla corsia di destra c'è sicuramente il portoghese Gelson Martins, ottimo per la doppia intesa con l'eterno Renato Sanches, vero dominatore del centrocampo anche quest'anno.

Meno gettonato dell'anno scorso ma comunque efficace e con un costo più contenuto è sicuramente il temuto Ben Yedder, agilità e finalizzazione al top in area. Sempre validi i valori di Depay da centravanti puro, mentre se preferite velocità allo stato puro puntate su Balde Keità o Bamba.

In difesa i dubbi sono pochi: Kimpembe e Denayer rappresentano le migliori vie per la difesa, mentre Atal si conferma giocatore totale per la corsia di destra ma anche per altri ruoli a partita in corso.

FIFA 21 BUGGATI RESTO DEL MONDO

Se amate le squadre 'ibride' e non volete puntare sui cinque maggiori campionati europei volate in , dove Promes, Neres e Malen rappresentano un terzetto di tutto rispetto per iniziare. Se invece volete puntare sulla 'full ' non dimenticate nomi come l'ex laziale Felipe Anderson e soprattutto segnatevi i nomi di Alex Teixeira e Paulinho, vere gemme nascoste del campionato cinese.

In aggiornamento