FIFA 20, le novità: cosa cambia nel nuovo gioco?

Ecco quali saranno le novità e i cambiamenti che possiamo aspettarci su FIFA 20, il nuovo capitolo della serie Ea Sports che uscirà in autunno.

Si prevede che Ea Sports comunicherà la data d'uscita di FIFA 20 quest'estate, con un lancio ufficiale anticipato all'inizio dell'autunno.

Come accade per ogni nuova versione del gioco, la pressione è tutta sugli sviluppatori che dovranno migliorare il prodotto tenendo conto di numerosi fattori per capire quali sono le aree sulle quali concentrarsi.

Nel momento in cui vengono apportate modifiche ed introdotte nuove funzionalità, ci si basa sempre sui feedback dei giocatori professionisti ma anche sui giocatori occasionali e le community online oltre che sugli esperti a disposizione.

Questo significa che gli sviluppatori della EA Sports hanno tutto quello che serve per offrire ai clienti ciò che desiderano, pur senza mettere da parte le proprie idee creative per migliorare il gioco.

Prima dell'uscita di FIFA 20, Goal dà uno sguardo a tutte le novità e ai cambiamenti che possiamo aspettarci.

I.A. difesa, movimento e posizionamento

L'edizione di maggio della Ea Sports 'Pitch Notes' ha svelato che nella prossima edizione di FIFA ci saranno parecchi cambiamenti per quanto riguarda l'I.A. difesa e il movimento.

'Planned tackling' sarà una nuova funzionalità che favorirà la difesa manuale e i sistemi difensivi saranno rinnovati per premiare l'utilizzo della difesa manuale.

I tackles e i blocchi automatici diventeranno meno frequenti in FIFA 20 grazie alla riduzione dell'efficacia del 'contenere' in fase difensiva.

Inoltre, coloro che useranno la difesa manuale potranno beneficiare di un 'jockey system' migliorato, progettato per migliorare agilità e precisione.

Infine quando si difende sui calci piazzati, l'intelligenza della cpu sarà migliorata per rendere più realistici gli accoppiamenti in marcatura. Quindi i giocatori più alti andranno a marcare quelli con una statura simile.

Passaggi

Ea Sports cerca ovviamente un realismo maggiore in FIFA 20, rendendo le cose più complicate. Quindi non dovrebbe sorprendere che, come per altri aspetti del gameplay, passare il pallone sarà più difficile.

La situazione in cui un giocatore si trova influenzerà la resa del passaggio. Quindi per i passaggi di 180 gradi, quelli di prima e quelli in posizione scomoda sarà più probabile la possibilità di intercettazione.

Viceversa i passaggi saranno resi più semplici e ci saranno meno probabilità di errore quando un giocatore non è sotto pressione o è posizionato bene in campo quando gioca o riceve il pallone.

Ci sarà anche un'altra opzione per smorzare un passaggio filtrante rasoterra o in aria, inoltre sarà aggiunto anche un meccanismo di pass-and-go guidato.

Finalizzazione a tempo e situazioni uno contro uno

Il meccanismo di 'Finalizzazione a tempo' introdotto su verrà perfezionato ulteriormente su FIFA 20 e sembra che diventerà più difficile segnare.

L'arco di tempo per la finestra verde sarà ridotto, passando da due-quattro fotogrammi e solo due per ogni tiro, il che significa che i giocatori avranno bisogno di una maggiore abilità per segnare.

Oltre a questa modifica, i difficili tiri a 180 gradi ora saranno meno potenti di quanto non fossero in FIFA 19, mentre l'accuratezza del tiro a tempo diventerà meno precisa.

Anche i tiri al volo risulteranno meno precisi e diventerà inoltre più difficile trovare il goal in un'area di rigore affollata.

Ma se la tecnica di tiro verrà resa più complicata, i giocatori potranno consolarsi con il fatto che su FIFA 20 sarà più facile segnare nelle situazioni di uno contro uno.

La precisione di tiro migliorerà in uno scenario 'facile', ad esempio a porta vuota, e le reazioni de portieri non saranno più 'inumane'.

Mosse abilità

I giocatori di FIFA che si divertivano a saltare più avversari possibili con le mosse abilità dovranno rivedere i loro piani su FIFA 20.

L'articolo prosegue qui sotto

L'uso delle abilità motorie è infatti destinato a diventare più difficile, con EA Sports che ha spiegato come le possibilità di errore aumenteranno esponenzialmente quando si utilizzeranno insieme più di due mosse abilità.

Movimento e reazione dei portieri

Come detto, i portieri che all'apparenza sembravano alieni su FIFA 19 saranno ridotti a semplici mortali su FIFA 20, con reazioni differenti nelle situazioni di uno contro uno per riflettere la realtà.

Quando i giocatori sceglieranno di controllare il portiere manualmente, noteranno che l'efficacia dei loro movimenti sarà ridotta rispetto a FIFA 19, dunque non sarà più possibile prendersi gioco dell'avversario con il portiere.