FIFA 20, Messi o Ronaldo? Nel 2003 il più forte era Brighi

Se andiamo a cercare i giocatori più forti delle varie edizioni spunta un nome a sorpresa: Matteo Brighi. Era lui il migliore su FIFA 2003.

In attesa dell'uscita ormai imminente di FIFA 20, programmata per il 27 settembre, ci siamo divertiti a spulciare l'archivio del celebre videogioco della Ea Sports alla ricerca dei giocatori più forti di ogni edizione.

Su FIFA 20 Messi ha superato Cristiano Ronaldo ed è il più forte di tutti con una valutazione di 94. Lo scorso anno invece la valutazione dei due campionissimi era la stessa (94 per entrambi).

CR7 è stato il giocatore con valutazione più alta su FIFA 17 e FIFA 18, mentre dal 2011 al 2016 fu Leo Messi a dominare in cima alla scala gerarchica degli overall.

Ma se andiamo indietro nel tempo le sorprese non mancano, soprattuto per quanto riguarda l'edizione del 2003 che ha incoronato Matteo Brighi come calciatore più forte del gioco.

Avete capito bene, si tratta proprio del centrocampista italiano scuola che oggi è attualmente svincolato dopo l'esperienza all' . Su FIFA 2003 Brighi aveva una valutazione di 97, superiore a quella di giocatori del calibro di Henry, Ronaldo, Zidane, Giggs, Roberto Carlos e tanti altri.

Un vero e proprio mistero, parzialmente motivato dal fatto che in quel periodo Brighi era considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano e che era reduce da una grandissima stagione in prestito al , al termine della quale era stato eletto miglior giovane della .