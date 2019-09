FIFA 20, ecco le carte Ones to Watch: presenti De Ligt e Lukaku

Arriva il primo gruppo di carte speciali per il FIFA 20 Ultimate Team: annunciati gli Ones to Watch, in lista anche Barella e Lozano.

FIFA 20 è ormai in arrivo in tutte le case dei videogiocatori ed è già tempo di osservare il primo gruppo di carte speciali annunciate dalla EA Sports per la gettonatissima modalità Ultimate Team : svelati i nuovi Ones to Watch , i giocatori che hanno cambiato squadra e che sono maggiormente sotto i riflettori.

Una lista di 23 nomi comunicati fin qui dall'azienda canadese: la è ben rappresentata con Lukaku, Lozano, De Ligt e Barella. I valori di queste carte saranno aggiornate con le versioni IF e con le altre eventuali versioni speciali in base al rendimento reale.

Questa la lista dei giocatori 'da seguire', disponibili nei pacchetti a partire dal 27 settembre:

- Eden Hazard 91 ( )

- Antoine Griezmann 89 ( )

- Philippe Coutinho 86 ( )

- Frenkie de Jong 86 (Barcellona)

- Mauro Icardi 85 ( )

- Romelu Lukaku 85 ( )

- Rodri 85 ( )

- Matthijs De Ligt 85 ( )

- Hernandez 84 ( )

- Julian Brandt 84 ( )

- Luka Jovic 83 (Real Madrid)

- Nicolas Pepe 83 ( )

- Pablo Sarabia 83 (PSG)

- Sebastian Haller 83 ( )

- Wissam Ben Yedder 83 (Monaco)

- Harry Maguire 82 ( )

- Thorgan Hazard 82 ( )

- Hirving Lozano 82 ( )

- Joao Felix 80 ( )

- Nicolò Barella 80 (Inter)

- Aaron Wan-Bissaka 79 (Manchester United)

- Christian Pulisic 79 ( )

- Joelinton 78 ( )