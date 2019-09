FIFA 20 Demo: squadre, stadi, download, modalità e peso

La demo di FIFA 20 è ufficialmente disponibile al download dalle ore 16 dal 10 settembre: ecco le squadre e le modalità presenti.

Presentato all'EA Play di giugno, FIFA 20 sta per arrivare nei negozi fisici e digitali. La grande attesa per il nuovo titolo della saga calcistica di EA Sports sta per concludersi: il 27 settembre milioni di videgiocatori potranno mettere le mani su una delle uscite autunnali più attese.

Nel frattempo il 10 settembre alle ore 16 è stata rilasciata ufficialmente la Demo di FIFA 20, in anticipo rispetto alla scorsa edizione.

SQUADRE DEMO FIFA 20

Questa la lista definitiva delle squadre presenti nella Demo di FIFA 20. Sono tutte europee:





Paris Saint Germain







STADI DEMO FIFA 20

Questi invece i tre stadi che saranno presenti nella demo:

Tottenham Hotspur Stadium

Santiago Bernabeu

Stamforfd Bridge

PESO DEMO FIFA 20

Il peso del downoload della demo di FIFA 20 è di circa 7 GB per Origin, Xbox e PlayStation.

MODALITA' DEMO FIFA 20

Nella demo di FIFA 20 sarà possibile disputare partite di 4 minuti nella modalità 'Calcio d'inizio' o 'Uefa Champiosn League'. Sarà inoltre possibile testare in anteprima la nuova modalità 'Volta Football'.

VOLTA DEMO FIFA 20

Dopo l'addio al Viaggio con Alex Hunter, la FIFA 20 punta tutto su FIFA Volta, ovvero un FIFA Street aggiornato per il nuovo decennio. Un assaggio della modalità da strada è presente nella demo: si potrà giocare sui tetti, nei sottopassaggi e in un cantiere navale.