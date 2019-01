FIFA 19 TOTW 19: Duvan Zapata in attacco con Cavani e Mbappé

Nel Team Of The Week 19 di FIFA 19 Ultimate Team c'è l'attaccante dell'Atalanta Zapata insieme a Cavani e Mbappé. C'è anche Callejon a centrocampo.

EA Sports e FIFA 19 hanno comunicato la diciannovesima squadra del Team of the Week, i giocatori dei principali campionati che si sono messi in evidenza nell'ultima settimana.

Ritorna in campo la Serie A e ci sono due giocatori nella formazione titolare: José Callejon a centrocampo e Duvan Zapata in attacco che raggiunge 84 di overall. In panchina Luis Muriel, che ha esordito con la Fiorentina con una doppietta.

C'è tanta Bundesliga, con Sommer, Caligiuri, Rebic e Goretzka, mentre il PSG porta due attacccanti: Mbappé e Cavani, che raggiunge 91 di overall. Modric è l'overall più alto a 92.

TITOLARI FIFA 19 TOTW 19

Portiere: Yann Sommer

Difensore centrale: Laurent Koscielny

Terzino destro: Daniel Caligiuri

Terzino destro: Santiago Arias

Centrocampista: Luka Modric

Trequartista: Leon Goretzka

Trequartista: Ante Rebic

Esterno destro: José Callejon

Attaccante: Duvan Zapata

Attaccante: Kylian Mbappé

Attaccante: Edinson Cavani

PANCHINA FIFA 19 TOTW 19

Portiere: Anthony Lopes

Difensore centrale: Fabian Schär

Esterno sinistro: Henry Onyekuru

Attaccante: Francisco Soares

Attaccante: Collins

Ala sinistra: Luis Muriel

Attaccante: Diogo Jota

RISERVE FIFA 19 TOTW 19

Attaccante: Alain Oyarzun

Attaccante: Lammers

Attaccante: Ajorqué

Attaccante: Cook

Attaccante: Barbarouses