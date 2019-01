FIFA 19 TOTW 17: spiccano Eriksen, Fernandinho e Arnautovic

Nel Team of The Week numero 17 di FIFA 19 Ultimate Team c'è tanta Premier League, brillano anche Arthur, Sergio Asenjo e Willian Josè.

EA Sports e FIFA 19 hanno comunicato la diciassettesima squadra del Team of the Week, i giocatori dei principali campionati che si sono messi in evidenza nell'ultima settimana.

Senza la Serie A in campo i due campionati più rappresentati sono la Premier League e la Liga spagnola. Il gioiello del Tottenham Eriksen raggiunge un notevole 90 di overall, mentre Fernandinho e Arnautovic si assestano rispettivamente a 87 e 86.

Migliorano le proprie statistiche anche Arthur del Barcellona (overall 84), Willian Josè e il portiere Sergio Asenjo.

TITOLARI FIFA 19 TOTW 17

Portiere: Sergio Asenjo

Difensore centrale: Sakho

Difensore centrale: Raul

Difensore centrale: Lindelof

Centrocampista: Eriksen

Centrocampista: Fernandinho

Ala sinistra: Santi Cazorla

Centrocampista: Arthur

Attaccante: Arnautovic

Attaccante: Willian Josè

Attaccante: Seferovic

PANCHINA FIFA 19 TOTW 17

Portiere: Gunn

Difensore centrale: David Lopez

Difensore centrale: Militao

Centrocampista: Fraser

Centrocampista: Tomas Pina

Punta: Deeney

Punta: Funes Mori

RISERVE FIFA 19 TOTW 17

Portiere: Galekovic

Ala sinistra: Grosicki

Esterno destro: Harness

Punta: Triverio

Punta: Brosque