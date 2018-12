FIFA 19 patch: tutti i cambiamenti e i miglioramenti

La EA Sports ha reso disponibili alcuni aggiornamenti per migliorare l'esperienza di gioco in FIFA 19: risolti molti problemi con diverse patch.

Dopo l'arrivo di FIFA 19 sugli scaffali dei negozi la EA Sports ha rilasciato diversi aggiornamenti per migliorare l'esperienza di gioco. Sono già disponibili diverse patch scaricabili gratuitamente, che vanno a risolvere numerosi problemi segnalati dagli utenti, aggiungendo anche molti nuovi elementi. Vediamo cosa è stato cambiato.

PATCH 1.02

Il primo aggiornamento di FIFA 19 pesa 1,25 GB:

- Risolto il bug sul tiro di potenza, che veniva erroneamente effettuato a giro.

- Risolto il bug sulla barra di potenza nei calci piazzati dei match online, che andava al 100% anche quando l'utente richiedeva meno potenza.

- Risolti numerosi altri bug e introdotta la grafica ufficiale della Supercoppa Europea.

- Modificato l'inno della Champions League, ora di durata maggiore rispetto a prima.

- Risolto il problema di visualizzazione del nome di Neymar Jr, che veniva mostrato solo come Jr.

- Risolto bug di Peter Cech, che indossava l'elmetto protettivo anche durante le trattative della modalità carriera.

- Aggiunta l'annotazione ai nomi dei tratti che hanno influenza solo sui giocatori controllati dalla CPU.

- Il computer gioca ora una partita come la giocheresti tu e ha le stesse limitazioni di un giocatore umano.

- Risolti alcuni bug grafici su ricompense e premi in FIFA Ultimate Team.

PATCH 1.03

La patch 1.03 di FIFA 19 pesa 907 megabyte:

- Ora è possibile modificare i piani di gioco nel menù pausa durante le partite.

- Scambiare di posizione un giocatore nel menù pausa durante un match mentre si è nel piano di gioco 'Bilanciato' comporterà la stessa modifica anche negli altri piani di gioco.

- Risolti i problemi nel tiro al volo dove il giocatore si stacca completamente dal terreno, come ad esempio nelle rovesciate: alcuni giocatori riuscivano ad eseguire questi tiri senza avere un valore adeguato nell'attributo.

- Risolti alcuni problemi sulle prese dei portieri.

- Risolto il problema nelle mondalità con due o più giocatori, dove i difensori non seguivano l'attaccante che superava la linea difensiva nei rinvii dal fondo.

- Risolto il bug del pallone che viaggiava troppo velocemente nei rinvii dal fondo.

- I giocatori non aspetteranno più che il portiere torni in posizione per effettuare la rimessa laterale.

PATCH 1.04

- Ridotta l'efficacia dei tiri a giro di prima quando il pallone arriva alle spalle del giocatore.

- Modificato l'impatto della pressione difensiva su un giocatore che sta per tirare: aumentato quando viene portato frontalmente, ridotto quando il difensore arriva da dietro.

- Ridotte le probabilità che un tiro correttamente indirizzato in porta, in una posizione vicina al palo, termini fuori quando il giocatore non è contrastato.

- I giocatori che effettuavano un dribbling venivano spostati troppo facilmente quando il difensore interveniva di lato: il giocatore avrà maggiore possibilità di difendere la palla in base alla sua forza fisica.

- Modificata la velocità con cui un giocatore che ha appena perso la palla è in grado di recuperarla.

- Ridotta leggermente l'accelerazione del giocatore quando esegue la skill 'Open Up Fake Shot' (finta di tiro a uscire).

- E' ora possibile vedere l'esecuzione del Timed Finishing dell'avversario.

PATCH 1.05

- Ridotta l'efficacia dei compagni in difesa controllati dalla CPU.

- Ridotta la capacità di respingere le conclusioni dei difensori controllati dalla CPU.

- Ridotta la capacità di contrasto dei difensori controllati dalla CPU.

- Aumentato l'impatto della stanchezza per chi gioca con la pressione difensiva (maggiore impatto quando si attiva il piano di gioco Pressing Costante o quando si gioca con pressing attivo).

- Questa modifica avrà impatto sulla stanchezza dei giocatori quando si attivano i piani di gioco 'Pressing sul primo controllo' o 'Pressing una volta persa palla".

- Migliorata l'efficacia di un contrasto fatto con il giusto tempismo.

- Ridotto il numero di passaggi di prima effettuati dalla CPU nella trequarti difensiva quando si gioca a livello di difficoltà Ultimate o Leggenda.

- Risolto il problema dell'attaccante che rallentava una volta arrivato vicino alla porta nel tentativo di raggiungere il pallone.

- Risolto il problema del portiere, che se faceva uscire la palla mentre veniva assegnato un calcio di rigore, a volte veniva assegnata la rimessa laterale.

- Sistemato il matchmaking nelle Division Rivals di FUT e disattivata la chat vocale nella stessa modalità.

- Risolti i problemi di stabilità nel FUT Champions Channel dopo aver guardato un replay.

- Risolti alcuni problemi generali di stabilità su Calcio d'Inizio.

- Aggiunti 18 nuovi volti dei giocatori.

- Attivati 24 precedenti volti.

- Aggiornate le foto di 2440 giocatori.

- Apportate alcune modifiche a divise, stemmi e bandiere.

- Lo stemma “UEFA Champions League Honor Badge” veniva mostrato dopo aver conquistato 4 volte la Champions League e non 5.

PATCH 1.06

- Ridotta l'efficacia dei tiri di precisione al volo in cui la velocità laterale della palla è molto alta.

- Ridotte le probabilità che una rimessa dal fondo giocata verso un giocatore non raggiunga il bersaglio.

- Risolto il bug dei calci d'angolo, dove era possibile spostare la palla dal punto di battuta correndo verso l'angolo e premendo la croce direzionale per eseguire una reazione dell'utente: una situazione che permetteva all'attaccante di travolgere il portiere provocando un'autorete.

- Nella scheda dei ruoli all'interno del menù di pausa viene ora mostrato l'effetto dell'intesa sugli attributi del giocatore.

- Risolta la schermata di progressione post partita in modalità Pro Club, che non sempre visualizzava correttamente la variazione dell'overall e dei progressi.

- Aggiunti 5 nuovi modelli di scarpe in Pro Club e in carriera allenatore.

- Aggiornate le foto di 26 giocatori.

- Rimosse le foto di 25 giocatori.

- Aggiunti alcuni dettagli su divise, stemmi e striscioni.

- Risolti alcuni bug relativi all'uscita di una partita

PATCH 1.07

- Apportati alcuni miglioramenti nella risposta dei comandi nel gameplay quando la connessione dell'avversario ha problemi di latenza o perdita di pacchetti. Questa modifica è stata applicata alle modalità FUT Champions, FUT Division Rivals, FUT Draft Online, FIFA Pro Club, FIFA Stagioni Co-Op.