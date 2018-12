FIFA 19, le squadre da prendere in modalità carriera

Non avete ancora scelto la squadra con cui iniziare la carriera su FIFA 19? Ecco qualche suggerimento, basato su fondi e potenziale dei giovani.

Nonostante le modalità online la facciano ormai da padrona, la carriera allenatore rimane comunque un must anche su FIFA 19 .

Scegliere squadra e categoria di partenza non è mai semplice, specie se non volete iniziare con una big. E allora ecco una lista delle squadre migliore da prendere in modalità carriera, considerando il budget trasferimenti e il potenziale dei giovani.

PREMIER LEAGUE

FULHAM : Tra le squadre più intriganti c'è sicuramente il Fulham, anche solo per il piacere di giocare a Craven Cottage (uno dei nuovi stadi inseriti su FIFA 19). Il budget trasferimenti è di 45 milioni di euro e si parte da una base piuttosto buona, composta da giocatori come Seri, Schurrle, Mitrovic, Vietto e soprattutto Sessegnon, uno dei giovani con la crescita più elevata.



WOLVERHAMPTON: Budget di 60 milioni (il più alto tra le squadre medio-basse) e base ottima. Rui Patricio e Joao Moutinho sono due certezze, ma sono tanti i giovani dall'altissimo potenziale: Ruben Neves, Diogo Jota, Dendoncker e Adama Traoré, che è anche il giocatore più veloce del gioco. Occhio anche a Gibbs-White e Vinagre, due baby fenomeni con una crescita super dell'overall.



EVERTON: Non è una big ma poco ci manca. Budget da 75 milioni e overall top tra Richarlison, Pickford, Zouma, André Gomes e tantissimi giovani dal grande potenziale come Lookman, Davies, Holgate e Yerry Mina. Senza dimenticare Walcott e Sigurdsson, due che a FIFA sanno sempre il fatto loro.

WEST HAM: E' una delle squadre più buggate del gioco, con due giocatori su tutti: Antonio e Felipe Anderson. In difesa ci sono Diop e Rice che crescono tantissimo, a centrocampo Wilshere e Lanzini, davanti Arnautovic e il Chicharito. La base è di altissimo livello e sul mercato si può lavorare molto bene con un budget di 74 milioni.

CHAMPIONSHIP

LEEDS: Se volete impersonare il Loco Bielsa con il suo gioco spumeggiante, questa è la scelta che fa per voi. Squadra ben attrezzata e con giovani di grande potenziale come Harrison e Roberts che possono sforare l'80 come overall. Il budget è di 10 milioni, ma con qualche cessione si può fare qualche ottimo acquisto in Championship.



WEST BROMWICH: Ottima per chi non vuole partire dalla Premier League, ma ha intenzione di tornarci subito. Il WBA ha una base composta da giocatori esperti come Philipps e Gayle, ma anche da tantissimi giovani dall'overall tutto da potenziare: Barnes su tutti, poi Burke, Field ed Harper. Ottimo anche il budget iniziale di 20 milioni.

SWANSEA: Squadra rapidissima con i vari Jefferson Montero, Narsingh e Asoro, che cresce fino a sforare l'overall di 80. Celina e Carter Vickers sono altri due prospetti da 80+, così come il talentuoso Dhanda. Il budget non è altissimo per una squadra che è appena retrocessa (15 milioni), ma si può lavorare sui tanti giovani presenti in rosa e monetizzare con cessioni illustri come quella di Bony.

STOKE CITY: E' quella con il budget più altro tra le retrocesse (34 milioni) e può contare su tanti talenti dal un overall potenziale da 80+ e addirittura 85+ nel caso di Butland ed Etebo. Da allenare e magari mandare in prestito per farli crescere i vari Sorensen, Campbell ed Edwards. Ottima la base difensiva con Martins Indi e Williams.

LEAGUE ONE e LEAGUE TWO

PORTSMOUTH: E' l'unica insieme al Sunderland tra le squadre di terza e quarta serie a possedere lo stadio orginale (il Fratton Park) e questo potrebbe essere già un incentivo. In difesa c'è Clarke che può arrivare addirittura a sforare l'80+ di overall, poi ci sono giovani interessanti come Green (che però è in prestito) e Curtis.



SUNDERLAND: Ha un budget di 15 milioni, un autentico lusso per la League One: in attacco Maja può diventare una belva (80+) e la base è sicuramente ottima per la categoria. Ci sono tutti gli ingredienti per iniziare una scalata verso la Premier.



FOREST GREEN: Lo scorso anno fece il suo debutto tra i professionisti e la Ea Sports lo omaggiò con il face scan di tutti i componenti della rosa. E' la classica squadra per chi ama partire dal basso facendo tanto lavoro manageriale.



WYCOMBE: La squadra in sè non ha nulla di speciale, se non fosse che lì davanti c'è 'The Beast' Akinfenwa. Lo avrete a disposizione per un solo anno, perché poi annuncerà il ritiro. Ma può valerne davvero la pena.

SERIE A

SASSUOLO: E' la squadra perfetta per iniziare una carriera dalla massima serie. il budget non è altissimo (13 milioni), ma avrete a disposizione tantissimi giovani dall'overall potenziale superiore all'80: Marlon, Berardi, Brignola, Adjapong e Boga. Tra i pali Consigli è una sicurezza e la base di partenza è ottima.



UDINESE: Stesso discorso vale per l'Udinese, con cui potrete togliervi parecchie soddisfazioni. Il budget è davvero esiguo (7 milioni), ma in rosa avete tanti potenziali fenomeni, tutti di proprietà: da Mandragora a De Paul, passando per Fofana, Vizeu, Pussetto, Barak e Pezzella. Una squadra che in tre-quattro anni può diventare top.

FIORENTINA: Potenziale da top anche per i viola: Chiesa, Simeone e Lafont sono tipi da 85+, ma occhio anche a Milenkovic e Veretout, che a 25 anni ha ancora ampi margini di crescita. Il budget non è altisismo, ma con 20 milioni e una base del genere si può fare molto.



MILAN: Sembra banale, ma il Milan può essere considerata la perfetta via di mezzo tra un top club e una squadra di grandissimo talento. Romagnoli, Calabria, Caldara, Cutrone diventano dei veri top player nel giro di un paio d'anni, senza dimenticare Donnarumma. Il budget è di 52 milioni, ma come potenziale il Milan è probabilmente la squadra migliore del gioco.

Bonus Serie B

BRESCIA: Innanzitutto avrete in rosa la 'hidden gem' per eccelenza, Sandro Tonali, che parte da una base di 67 ma può raggiungere un overall di 85+. Ma oltre al 'nuovo Pirlo' sono tanti i giovani di proprietà dal grande potenziale: Ndoj, Spalek, Viviani e Bisoli su tutti.

BUNDESLIGA

BORUSSIA MONCHENGLADBACH: Ottimi valori di partenza e grandi talenti di proprietà a disposizione: Neuhaus, Cuisance e Benes superano negli anni tutti e tre l'overall di 80. Buona crescita anche per Elvedi e Zakaria, che possono arrivare a superare addirittura l'85 di overall. Il budget trasferimenti è di 25 milioni, ottimo per investire sui giovani.



BORUSSIA DORTMUND: Non sarà più il Dortmund di un tempo, specialmente su FIFA, ma vale lo stesso discorso fatto per il Milan: questa squadra ha un potenziale straordinario, con i vari Sancho, Akanji (ricercatisismo in FUT), Diallo, Daud, Pulisic, Sergio Gomez e Weigl che diventano dei veri top player negli anni, con tutti overall superiori a 85.

BAYER LEVERKUSEN: Grandissimo potenziale e giocatori ideali per FIFA com Bailey e Tah, che possono raggiungere il 90 di overall. Senza dimenticare Havertz e soprattutto Paulinho, un'altra 'bestia' da allenare. Il budget è di 40 milioni e con qualche operazione mirata vi potreste trovare adominare l'Europa.

LIPSIA: Un budget di 50 milioni e tanto materiale su cui lavorare. Werner è già un top come valori, Mukiele, Upamecano e Augustin lo diventano nel giro di un paio di stagioni. Ma la vera gemma nascosta è Matheus Cunha, uno dei giocatori del gioco che crescono di più.

AMBURGO : Non è più in Bundes ma ci tornerà presto e voi potrete contribuire all'immediata risalita. Così come il Brescia con Tonali, ve lo segnaliamo perché possiede nella sua rosa una delle 'hidden gem' del gioco: si tratta di Arp, il futuro attaccante della nazionale tedesca (almeno su FIFA 19).

LIGA

VALENCIA: Duellare con Barcellona, Real e Atletico è assai complicato, ma questa è la prima squadra con cui potreste averla vinta. La base di partenza è più che buona con tre pezzi da novanta come Kondogbia, Guedes e Rodrigo dai valori pazzeschi e ancora migliorabili. Poi ci sono tantissimi giovani dall'overall di 80+ assicurato e una gemma nascosta, il 17enne sudcoreano Kangin Lee.



CELTA VIGO: In tal senso piace molto anche il Celta, una squadra giovane e dal grande potenziale. Vi basteranno due-tre stagioni per far esplodere definitivamente i vari Emre Mor, Sisto, Maxi Gomez, Mendez e Lobotka. Il budget trasferimenti è piuttosto basso, ma ci si può lavorare.

SIVIGLIA : Come potenziali talenti non è molto fornita e in tal senso l'obiettivo principale deve essere provare a trattenere André Silva, uno che può avvicinarsi al 90 di overall. Promes su FIFA è un valore aggiunto e con un budget di 35 milioni e un mercato piuttosto attivo si può davvero costruire una rosa di altissimo livello.

LIGUE 1

MONACO: Nella vita reale sta vivendo una stagione disastrosa, ma su FIFA può essere una delle scelte top. Tra Diop, Pellegri, Mboula, Geubbels, Sylla e Grandsir avrete un patrimonio da sfruttare. Senza dimenticare Tielemans e Golovin, oltre che una certezza come Falcao. Il budget da 50 milioni dà una buona mano.



LIONE: Se volete spodestare il PSG, già dal primo anno, questa è la squadra che fa per voi. Depay e Fekir sono due autentiche 'bestie' e hanno ancora ampi margini di crescita. Ndombelé è il nuovo Kanté e il suo overall, insieme a quelli di Aouar e Dembelé, cresce in maniera esponenziale.



LILLE: Squadra con ampissimi margini di crescita in tutti i ruoli: Maignan tra i pali può arrivare sino a 85, Pepe, Bamba e Ikoné sono tutti e tre da overall superiore all'80. Occhi anche sul 19enne Rafael Leao, che parte da 72 ma può diventare davvero una bestia. Il Lille è la scelta intermedia perfetta per chi ama le sfide.

RESTO DEL MONDO

AJAX : I Lancieri sono un vero e proprio must su FIFA: tra l'altro in rosa hanno il giocatore con il potenziale di crescita più alto del gioco, Matthijs De Ligt. Sulla stessa linea, anche se con un overall più basso, anche il portiere Onana, Neres, De Jong e Dolberg. Il budget è di circa 27 milioni, ma si può fare facilmente cassa.

PORTO: Brahimi è una certezza, il resto della squadra può diventare top in un paio di stagioni. Eder Militao e Otavio hanno grande margine di crescita e occhio alla 'hidden gem' Diogo Leite, difensore centrale dal ranking potenziale di 85+. In salita anche i valori di Telles e Danilo Pereira, anche loro superiori all'85. Budget bassino (19 milioni) ma col Porto è facile trovare liquidi.

BENFICA: Potenziale devastante, anche più dei Dragoni. La base non è straordinaria e nemmeno il budget di 16 milioni, ma negli anni questa squadra ha picchi di 80+ per quasi tutti i suoi giocatori. Spiccano Grimaldo, Gelson Fernandes, ma soprattutto Joao Felix (hidden gem) e Alfa Semedo.