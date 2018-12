FIFA 19, le icone disponibili nelle sbc: requisiti e consigli

Nuove icone disponibili in FIFA 19 Ultimate Team: ecco una raccolta sempre aggiornata delle sfide creazione rosa disponibili (con qualche consiglio).

Arrivano le icone in FIFA 19 Ultimate Team: le ambite carte delle glorie del passato stanno raggiungendo le squadre dei più nostalgici. Ecco la raccolta di tutte le Sfide Creazione Rosa disponibili, in costante aggiornamento, con i relativi requisiti e qualche piccolo consiglio in sede di mercato.

MICHAEL BALLACK

REQUISITI SFIDA ICONA BALLACK:

- Formazione con giocatori bronzo raro e intesa minima 75.

- Formazione con giocatori argento raro e intesa minima 75.

- Formazione con giocatori oro, 9 rari, 2 giocatori della settimana e intesa minima 70.

- Un'icona.

- Formazione con valutazione 84, 2 giocatori della settimana e intesa minima 80.

- Formazione con valutazione 85, 2 giocatori della settimana e intesa minima 70.

- Formazione con valutazione 86, 2 giocatori della settimana e intesa minima 65.

- Formazione con valutazione 87, 1 giocatore della settimana e intesa minima 60.

- Formazione con valutazione 88, 1 giocatore della settimana e intesa minima 60.

CARATTERISTICHE E CONSIGLI:

Un nuovo 'Gullit' in FIFA 19 Ultimate Team: Michael Ballack è sicuramente tra i centrocampisti più forti del gioco: le richieste per completare la sfida sono molto alte, ma se volete un centrocampista fisico e praticamente completo in ogni valore, eccovi servita una vera e propria colonna in mediana. Grande forza fisica, buona velocità e conclusione dalla distanza 'monstre' per il tedesco: gli unici difetti sono dati dal 68 in agilità e dal 70 in equilibrio, se preferite scivolare via tra gli avversari anche a metà campo non investite su questa carta.

SOL CAMPBELL

REQUISITI SFIDA ICONA CAMPBELL:

- Formazione con giocatori bronzo raro e intesa minima 75.

- Formazione con giocatori argento raro e intesa minima 75.

- Formazione con giocatori oro, 9 rari, 2 giocatori della settimana e intesa minima 70.

- Formazione con valutazione 83, 2 giocatori della settimana e intesa minima 85.

- Formazione con valutazione 84, 2 giocatori della settimana e intesa minima 80.

- Formazione con valutazione 85, 2 giocatori della settimana e intesa minima 70.

- Formazione con valutazione 86, 2 giocatori della settimana e intesa minima 65.

- Formazione con valutazione 87, 2 giocatori della settimana e intesa minima 60.

CARATTERISTICHE E CONSIGLI:

Sol Campbell è tra i migliori prototipi del difensore fisico ed esplosivo: una grandissima forza abbinata ad alti valori di difesa e ottima velocità per un difensore centrale capace di ostacolare qualsiasi attaccante. I valori nel passaggio, nell'agilità e nell'equilibrio sono però molto bassi: un importante limite per chi ama giocare spesso palla da dietro. Se non vi interessano giocatori tecnici in difesa, puntate ad occhi chiusi sul colosso inglese, molto simile per caratteristiche al suo connazionale Ferdinand.

RUI COSTA

REQUISITI SFIDA ICONA RUI COSTA:

- Formazione con giocatori bronzo raro e intesa minima 75.

- Formazione con giocatori argento raro e intesa minima 75.

- Formazione con giocatori oro, 9 rari, 2 giocatori della settimana e intesa minima 70.

- Formazione con valutazione 83, 1 giocatore della settimana e intesa minima 85.

- Formazione con valutazione 84, 2 giocatori della settimana e intesa minima 80.

- Formazione con valutazione 85, 2 giocatori della settimana e intesa minima 70.

- Formazione con valutazione 86 e intesa minima 65.

- Formazione con valutazione 87 e intesa minima 60.

CARATTERISTICHE E CONSIGLI:

Rui Costa torna in FIFA 19 Ultimate Team dopo aver fatto la sua comparsa nella precedente edizione: il COC di riferimento tra le icone, abbina buona velocità a grandissima qualità nel passaggio e nel dribbling. L'84 in forza gli permette di creare superiorità numerica anche quando viene contrastato, mentre il limite più grande è dettato da quel 75 in finalizzazione: da utilizzare più spesso nell'ultimo passaggio, perde qualcosa sotto porta.

ROY KEANE

REQUISITI SFIDA ICONA KEANE:

- Formazione con giocatori bronzo raro e intesa minima 75.

- Formazione con giocatori argento raro e intesa minima 75.

- Formazione con giocatori oro, 9 rari, 2 giocatori della settimana e intesa minima 70.

- Formazione con valutazione 83, 1 giocatore della settimana e intesa minima 85.

- Formazione con valutazione 84, 2 giocatori della settimana e intesa minima 80.

- Formazione con valutazione 85, 2 giocatori della settimana e intesa minima 70.

- Formazione con valutazione 86, 1 giocatore della settimana e intesa minima 65.

- Formazione con valutazione 87 e intesa minima 60.

CARATTERISTICHE E CONSIGLI:

RIVALDO

Roy Keane va ad arricchire quella schiera di mediani dalle spiccate caratteristiche difensive: dotato di ottima fisicità ed un 94 in contrasto che lo rendono praticamente insuperabile nell'uno contro uno. Valori nella media per quanto riguarda la velocità, mentre agilità e tiro sono decisamente i due punti deboli più influenti. A quelle cifre si trova di meglio sul mercato: consigliato per i fan più accaniti del 'Bad Boy' ex United.

REQUISITI SFIDA ICONA RIVALDO:

- Formazione con giocatori bronzo raro e intesa minima 75.

- Formazione con giocatori argento raro e intesa minima 75.

- Formazione con giocatori oro, 9 rari, 2 giocatori della settimana e intesa minima 70.

- Un'icona.

- Formazione con valutazione 83, 1 giocatore della settimana e intesa minima 85.

- Formazione con valutazione 84, 2 giocatori della settimana e intesa minima 80.

- Formazione con valutazione 85, 2 giocatori della settimana e intesa minima 70.

CARATTERISTICHE E CONSIGLI:

Rivaldo sbarca quest'anno in FIFA 19 Ultimate Team con valori decisamente appetibili: fisico e velocità sono buoni, dribbling e tiro presentano valori da capogiro. Se amate i funamboli in stile Ronaldinho puntate sull'ex Milan: attenzione però alle 2 stelle piede debole, che ne limitano notevolmente le conclusioni di destro. Nel complesso un rapporto qualità-prezzo valido.