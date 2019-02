FIFA 19, James The Beard Harden crea la sua squadra

Il cestista statunitense, famoso per la sua barba, ha deciso di portare in panchina su FIFA 19 proprio dei giocatori simili a lui.

Testimonial di FIFA 19 nonostante sia stella di un altro sport, ovvero il basket a stelle e strisce, James Harden si è immerso completamente nel mondo del calcio e di EA Sports. Tanto da creare una Rosa speciale che gli utenti del videogioco calcistico più importante al mondo possono sfidare dalla giornata di oggi.

Prima di Harden, soprannominato Th Beard per la sua caratteristica barba, diversi giocatori professionisti (di calcio, sia chiaro), influencers e pro di FIFA 19 hanno messo online la propria formazione. Alcune di queste, in realtà quasi tutte, sono composte da giocatori a livello altissimo.

In parte Harden Il Barba ha ovviamente optato per elementi top di FIFA 19, tra giocatori attuali e leggende, ma ha deciso anche di essere fedele al suo soprannome, scegliendo per la panchina solamente colleghi sportivi militanti nel mondo del calcio con una barba da competizione.

Se l'undici iniziale è formato in larga parte de giocatori del Real Madrid, con Keylor Navas, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Bale, Vinicius e due vecchi fuoriclasse Blancos come Raul e Ronaldo (nonchè Pogba e Socrates a completare la formazione), fuori dagli undici ecco la parte divertente.

Tra Howard, Jedinak, Ledley, Arda Turan, Sinclair, Giroud e Diego Costa, Harden non ha proprio scelto giocatori glabri, anzi. Il 29enne guardia degli Houston Rockets ha optato per barbe da record o comunque caratteristiche nel mondo del calcio.

All'appello mancherebbe solamente Moscardelli, da cinque anni fuori da Serie A e Serie B, campionati italiani presenti su FIFA. Peccato.