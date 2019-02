FIFA 19, Hamsik omaggiato con una nuova carta da urlo

La EA Sports ha deciso di omaggiare Marek Hamsik con una nuova carta per la modalità FIFA 19 Ultimate Team, ottnibile tramte SBC.

Sembra attualmente 'congelato' il trasferimento di Marek Hamsik in Cina a causa del mancato accordo sulla modalità di pagamento, ma la EA Sports ha deciso di omaggiare il centrocampista del Napoli con una nuova speciale carta per la modalità Ultimate Team.

12 anni con la maglia del Napoli, record di presenze e record di goal con il club: tre fattori che hanno spinto FIFA 19 a pubblicare una nuova carta con overall 91 e valori 'monstre'. 80 in velocità, 88 in dribbling, 87 in tiro, 81 in difesa, 89 in passaggio e 75 in fisico: un giocatore praticamente completo in ogni statistica che renderà felici i possessori di una squadra di Serie A in FIFA Ultimate Team.

✔️All-time Napoli goals record

✔️All-time Napoli appearances record

✔️12 years at the club



✔️All-time Napoli goals record
✔️All-time Napoli appearances record
✔️12 years at the club

Marekiaro SBC live now. #FIFA19 #FUT

I videogiocatori potranno mettere le mani sulla nuova carta di Hamsik tramite una speciale 'Sfida Creazione Rosa'. Questi i requisiti chiesti:

Squadra 'Napoli':

- Un giocatore del Napoli

- 2 giocatori della settimana

- Valutazione minima di squadra: 85

- Intesa minima di squadra: 80

Squadra 'Serie A':

- 2 giocatori minimo di Serie A

- 2 giocatori della settimana

- Valutazione minima di squadra: 86

- Intesa minima di squadra: 80