FIFA 19 FUT Headliners: giocatori e come funziona

FIFA 19 ed EA Sports svelano nuove carte per il FIFA Ultimate Team: presenti tra gli altri anche Duvan Zapata e Pogba.

Nuova implementazione su FIFA 19 Ultimate Team. Dopo le più svariate carte, tra cui delle TOTW (Team of the Week), TOTY (Team of the Year), One to Watch, Halloween e via dicendo, ecco gli Headliners. Ovvero quei giocatori le cui valutazioni sono state sensibilmente sollevate dopo un'ultima parte di stagione da urlo.

Segui live e in esclusiva Juventus-Parma su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

FIFA 19 FUT HEADLINERS, COSA SONO?

I giocatori Headliners di FIFA 19 sono come detto i giocatori che hanno raggiunto un livello eccezionale durante la stagione.

FIFA 19 FUT HEADLINERS, COME FUNZIONA?

Ogni giocatore FUT19 Headliners si aggiorna in modo dinamico. In maniera unica. Queste carte aumentano di valutazione ogni volta che il giocatore riceve degli incrementi da altre carte (TOTW, MOTM, Hero, Record Breaker o Team della fase a gironi). La versione headliner avrà un overall sempre superiore di un punto rispetto alla carta IF.

Insomma: se ad esempio Marco Reus ha un ultimo TOTW In-Form valutato 87, il suo oggetto FUT 19 Headliner è valutato 88. Se ottiene un altro TOTW in-form, quel secondo oggetto TOTW sarà valutato 88 e il suo oggetto FUT 19 Headliner passa a 89.

FUT 19 HEADLINERS, QUALI GIOCATORI?

Paul Pogba (Manchester United)

Alex Sandro (Juventus)

Yann Sommer (Borussia Monchengladbach)

Timo Werner (RB Leipzig)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Leroy Sane (Manchester City)

Kenny Lala (Strasbourg)

Nicolas Pepe (Lille OSC)

Suso (AC Milan)

Hakim Ziyech (Ajax)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

Marquinhos (PSG)

Milan Skriniar (Inter)

Hirving Lozano (PSV Eindhoven)

Duvan Zapata (Atalanta)

Ousmane Dembélé (FC Barcelona)

Lucas Hernandez (Atlético Madrid)

Marcus Rashford (Manchester United)

Pablo Sarabia (Sevilla)