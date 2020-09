Fienga conferma Fonseca: "E' il nostro allenatore, Dzeko resta il capitano"

Guido Fienga, CEO della , è intervenuto in conferenza durante la presentazione di Pedro e ha affrontato tutti i temi di attualità legati al futuro societario.

Il dirigente giallorosso inizia confermato la totale fiducia della Roma in Fonseca, smentendo così i rumors su Allegri.

Fienga poi annuncia il ricorso della Roma contro lo 0-3 a tavolino subito contro il .

"Un errore in assoluta buona fede che non portava vantaggi alla Roma, sentire che organi federali ed il presidente della Corte che ci deve giudicare si esprima in anticipo, addirittura ironizzando, ci rende un po' sorpresi. Il caso non è paragonabile a quello del . E' come assimilare un errore al dolo".