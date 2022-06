Feyenoord e Zurigo trattano per Gnonto: l'Azzurro a un passo dall'Eredivisie

Il giovane attaccante classe 2003 richiesto in Olanda, dove può continuare il suo percorso di crescita: lontana l'ipotesi Serie A.

L'ultimo mese di Wilfried "Willy" Gnonto è stato un concentrato di emozioni importanti, scandite soprattutto dall'esperienza con la Nazionale italiana di Roberto Mancini: 4 gare che lo hanno visto non solo esordire in Azzurro, ma anche segnare nell'ultima sfida di Nations League contro la Germania.

Per il giovane attaccante 2003, però, il periodo pieno di cambiamenti e rivoluzioni non sembra essere finito: dopo un'ottima stagione allo Zurigo, con il titolo di Svizzera conquistato, Gnonto è finito sul taccuino di diversi club europei.

Per vederlo in Italia, però, bisognerà aspettare ancora: la società svizzer in queste ore sta trattando con il Feyenoord, in vantaggio sulle altre squadre.

La differenza tra richiesta (10 milioni circa) e offerta (4 milioni più bonus, questi ultimi sui 3 milioni) si sta assottigliando e Zurigo e Feyenoord sono molto vicine a raggiungere l'intesa.

Per Gnonto significherebbe compiere un passo molto importante nel percorso di crescita, trasferendosi in un campionato, l'Eredivisie, che può permettergli di trovare la via del goal con facilità.

Nell'ultima stagione 10 reti tra Super League e Coppa con lo Zurigo e la sensazione che può fare ancora meglio: lontano dalla Serie A, per adesso, in attesa di rivederlo nel campionato italiano.