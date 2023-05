Il Feyenoord è campione d'Olanda dopo sei anni: è festa a Rotterdam

Il titolo mancava dal 2017, adesso è arrivata anche la matematica: Eredivisie dominata, è festa a Rotterdam.

In verità, mancava solamente la matematica, che è arrivata puntuale, al "de Kuip": il Feyenoord torna a essere campione d'Olanda dopo 6 anni dall'ultima volta.

Un cammino straordinario, quello della formazione di Arne Slot, al comando dalla prima parte di una stagione caratterizzata da una sola sconfitta, rimediata a metà settembre contro il PSV Eindhoven.

Colpisce la striscia di vittorie che dura dal 12 febbraio, ovvero dal successo esterno contro l'Heerenveen: 12 fino a quella contro i Go Ahead Eagles, in casa, nel giorno della festa.

Quest'ultima senza appello e maturata in 18 minuti, con le reti di Idrissi e Gimenez: in apertura di ripresa è poi arrivata la conferma di Igor Paixao, per il 3-0.

Un titolo importante, importantissimo che mancava dalla stagione 2016/17, con Giovanni van Bronckhorst in panchina, e unica gioia (e che gioia) di quest'annata segnata dall'eliminazione in semifinale di Coppa olandese per mano dell'Ajax e da quella in Europa League, con la Roma protagonista.

L'Eredivisie numero 15 della storia del Feyenoord comunque ha un peso importantissimo: è la seconda negli ultimi 24 anni. Insomma, un trofeo indimenticabile.