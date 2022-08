Freuler e l'Atalanta al passo d'addio: trattativa con il Nottingham Forest

Il centrocampista svizzero potrebbe lasciare la Dea dopo 259 presenze: è uno dei protagonisti della favola nerazzurra.

Oltre a essere uno dei pilastri del centrocampo della formazione allenata da Gian Piero Gasperini, Remo Freuler è un pezzo di storia importante dell'Atalanta: uno dei protagonisti della favola nerazzurra, culminata con il percorso in Champions League nel 2020.

Arrivato nel gennaio del 2016 dal Lucerna, dopo una carriera sostanzialmente vissuta sempre in Svizzera con le maglie di Winterhur e Grasshoppers, il centrocampista ha lasciato la sua impronta nelle ultime stagioni della Dea: adesso, però, potrebbe essere arrivato il momento di dirsi addio.

Come riportato da "Sky Sport", su Freuler si è fatto avanti il Nottingham Forest, neopromosso in Premier League: la trattativa è in corso, con gli inglesi che sono ottimisti circa il buon esito della stessa.

Lo svizzero ha rinnovato il contratto lo scorso maggio fino al giugno del 2025, prolungando anche il suo percorso in nerazzurro: prima naturalmente dell'attuale sessione di mercato.

L'Atalanta ha messo dentro Ederson, per la linea mediana, nelle scorse settimane, ma l'addio di Freuler rappresenterebbe una grave perdita per Gasperini.

Con i nerazzurri il centrocampista svizzero ha raccolto 259 presenze e 20 reti in 6 stagioni, partecipando come detto ad alcune delle pagine più belle della storia della formazione bergamasca.

E adesso l'addio potrebbe essere vicino, con le sirene provenienti dalla Premier League che lo chiamano lontano, verso un nuovo Paese calcistico.