La gioia di Fetfatzidis e della SPAL: primo goal del greco in Italia dal 2015

L'attaccante regala agli estensi il vantaggio poi risultato decisivo contro il Cittadella: non segnava in Italia da più di 8 anni.

Da più di due anni Giannis Fetfatzidis aveva deciso di cambiare radicalmente aria calcistica, affrontando un'esperienza in Qatar, lasciano la sua Grecia: prima per l'Al-Khor, poi per l'Al-Sailiya. Sono pur sempre parentesi da menzionare.

Il richiamo del calcio europeo, però, si è fatto sentire: ha inciso, è diventato pesante quando la SPAL, impegnata in una difficilissima rincorsa salvezza in Serie B, all'inizio del gennaio di quest'anno ha alzato il telefono per contattarlo e farlo ritornare in Italia.

Lui, che aveva giocato solo in Serie A: lui, che è stato preso dal Genoa nel settembre del 2013 e che ha lasciato il calcio italiano nel 2015, dopo l'esperienza in prestito al Chievo Verona. Insomma: due anni importanti.

Ma non straordinari dal punto di vista realizzativo: solo 4 reti con la maglia rossoblù. Zero con quella gialloblù: il suo mancino, però, è di qualità e si nota ancora, anche a 32 anni compiuti lo scorso dicembre.

E' quanto hanno pensato i tifosi della SPAL quando hanno visto Fetfatzidis prepararsi al tiro di prima sull'assist di Maistro contro il Cittadella: un tiro a giro dolcissimo. Pregevole.

Kastrati lo vede partire, visto lo specchio libero, ma non può nulla: esulta con lo sguardo basso, poi indica la tribuna e manda baci.

Alla sua quinta partita disputata con la maglia biacazzurra sorride e regala la prima vittoria a Massimo Oddo, subentrato da diverse settimane a Daniele De Rossi.

E, soprattutto, torna al goal in Italia dopo 8 anni dall'ultima volta: uno Genoa-Sassuolo del 18 gennaio 2015. Risultato finale, 3-3: per il greco una doppietta, con pareggio proprio nel recupero, al 92'.

Una gioia speciale dunque per Fetfatzidis, con la SPAL che, battendo il CIttadella, riaccende la lotta salvezza del campionato di Serie B.