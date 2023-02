Fernando Llorente lascia ufficialmente il calcio: "Giocherò a padel"

L'ex attaccante di Juventus e Napoli, tra le altre, ha appeso gli scarpini al chiodo annunciando il suo ritiro in diretta TV.

L'ultima partita disputata da Fernando Llorente è datata 5 giugno: semifinale di ritorno dei Playoff per la Liga, disputata con la maglia dell'Eibar nell'ennesima stagione in attacco. Una vita davanti alla porta.

Ha segnato solo due reti nella stagione 2021/22, in verità: a dire la verità, comunque, nel corso della sua carriera non è mai stata una punta davvero prolifica, quanto importante e funzionale per la squadra e i compagni di reparto. E' stato così anche in Italia, in Serie A, con le maglie di Juventus, Napoli e Udinese.

Llorente, però, a quasi 38 anni ha detto basta: ha appeso gli scarpini al chiodo e ha annunciato in diretta TV, a Movistar +, il ritiro proprio nel corso di uno studio per la Champions League. Alla domanda "Non ti vedremo più?", l'attaccante spagnolo ha risposto in maniera secca.

"No: ho chiaro cosa farò. Farò sport e giocherò a padel".

Nel corso della sua carriera, Llorente ha vinto i Mondiali del 2010 con la maglia della Spagna, ai tempi dell'Athletic Bilbao, gli Europei del 2012 e un'Europa League con il Siviglia.

Campione d'Italia con la Juve, ha alzato al cielo una Coppa Italia anche con il Napoli nel 2020: e adesso si apre un nuovo capitolo della sua vita che, però, lo vedrà protagonista in un campo "diverso".

Nel corso di una delle dirette della Kings League, il torneo organizzato da Gerard Piqué e famoso in tutto il mondo, l'attaccante spagnolo ha annunciato che alla competizione parteciperà anche lui, anche se non c'è una data fissata.

"Non posso dire quando, ma accadrà".

Sarà il tredicesimo calciatore professionista a partecipare (tra i nomi noti anche il Kun Aguero): insomma, il suo passato "a undici" è alle spalle. Il futuro è già qui.