Fermana, Dellafiore in prova nel club di Serie C: l'ex Inter è svincolato

Svincolato dal luglio scorso, quando ha chiuso la sua esperienza alla Paganese, Paolo Hernan Dellafiore ha iniziato oggi un periodo di prova con la Fermana in Serie C.

A comunicarlo è stato direttamente il club marchigiano con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

"La Fermana comunica che da quest’oggi sono in prova agli ordini del neo tecnico Mauro Antonioli due calciatori, entrambi svincolati, che saranno dunque valutati dallo staff tecnico. Si tratta del difensore centrale Paolo Hernan Dellafiore, italoargentino classe 1985: per lui una lunghissima esperienza in A e B con le maglie di , , , , , Cesena, Siena, e Latina.

In prova anche il ghanese Patrick Kojo Asmah, jolly classe 1996 scuola ed utilizzabile in difesa e a centrocampo: per lui esperienze anche con , Avellino e Senica ( Slovacca)".