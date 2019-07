Fenerbahçe, riecco Emre: nuova avventura a quasi 39 anni

L’ex centrocampista dell’Inter, Emre Belozoglu, riparte dal Fenerbahçe: a quasi 39 anni è alla terza esperienza con il club di Istanbul.

Tra pochi mesi compirà 39 anni, a quanto pare però non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L’ex centrocampista dell’, Emre Belozoglu, inizia una nuova avventura e lo fa in in club che conosce alla perfezione: il Fenerbahçe.

A confermare il suo ritorno nel club dei ‘Canarini’ è sta la stessa società attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il nostro club ha firmato un contratto di un anno con Emre Belozoglu. L'articolo prosegue qui sotto Il nostro direttore sportivo, Damien Comolli, era presente alla firma del giocatore presso il complesso sportivo Ulker Stadium Fenerbahçe Sukru Saracoglu. Diamo il benvenuto ad Emre Belozoglu, un valore importante per la nostra comunità, e gli auguriamo molte vittorie”.

Emre, classe 1980, ha già vestito la maglia del Fenerbahçe tra il 2008 ed il 2012 ed il 2013 e 2015. Considerato uno dei giocatori turchi più forti di ogni tempo, tra il 2001 ed il 2005 ha militato in all’Inter. Nelle ultime quattro stagioni è stato uno dei perni del Basaksehir.