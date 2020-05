Felipe Melo risponde a Chiellini: "Se la faceva sempre addosso, forse rosica"

Chiellini 'chiama', Felipe Melo risponde: "Forse è arrabbiato per gli schiaffi presi in Champions, o rosica per la Confederations Cup del 2009".

Felipe Melo in 'tackle' su Chiellini. Dopo l'attacco frontale del capitano della Juventus, il brasiliano non se la tiene e tramite la 'Gazzetta dello Sport' risponde senza mezzi termini all'ex compagno. Esattamente come Balotelli.

"Quando ero a , non ho mai mancato di rispetto a nessuno: ai compagni, ai dirigenti, alla in generale. A questo punto, però, per lui non ne ho per nulla. E mai ne avrò". "Dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il peggio del peggio e che si rischiava sempre la rissa per colpa mia? Beh, lui se la faceva sempre addosso... E poi, scusate: troppo facile parlare male degli altri con un libro. Forse 'questo difensore' è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al , abbiamo dato loro degli 'schiaffi' eliminandoli dalla ".

Felipe Melo è un fiume in piena.

"Oppure perché poi l’ ha vinto tutto. E io sono interista. Lui è così: fa sempre il fenomeno... E mi viene in mente un’altra cosa: battemmo l’ 3-0 nella Confederations Cup 2009, vinta poi dal . Ecco, forse rosica pure per questo. Inoltre, a livello internazionale, non ha vinto proprio niente".

"Chiudo così: dicendo certe cose ha dimostrato di essere poco professionale. Questa è mancanza di rispetto. Mi fermo qui e non aggiungo altro, certe cose devono restare negli spogliatoi”.