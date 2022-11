Felipe Anderson, nuova vita con Sarri: 'falso' centravanti dai goal pesanti e sempre presente

Il brasiliano non ha saltato neppure una partita da quando è tornato in biancoceleste: Sarri lo ha reinventato centravanti con lo stop di Immobile.

Dagli imprevisti possono nascere le opportunità. Difficile immaginare fino a poche settimane fa una Lazio senza il suo capitano e capocannoniere Ciro Immobile. Maurizio Sarri è riuscito ad affrontare l'emergenza pescando un jolly dal mazzo e trasformando Felipe Anderson in un centravanti atipico, con caratteristiche diverse rispetto al numero 17, ma in grado di non far rimpiangere il centravanti della Nazionale grazie a goal pesanti e prestazioni d'altissimo livello.

L'addio di Muriqi e il mancato arrivo di un sostituto avevano dato il via alla discussione sul possibile sostituto al centro del tridente offensivo del 4-3-3 di Sarri in caso di assenza di Immobile. Dopo l'arrivo in estate dal Verona, il maggiore indiziato sembrava essere Matteo Cancellieri, provato durante il ritiro estivo proprio come punto di riferimento in avanti, senza dimenticare Pedro, 'falso nueve' con Sarri già ai tempi del Chelsea e pronto a ricoprire nuovamente quel ruolo.

Dopo lo stop di Immobile, che in occasione della sfida casalinga contro l'Udinese ha accusato un problema di natura muscolare che dopo gli esami strumentali si è rivelato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro, la scelta di Sarri è ricaduta su Felipe Anderson, tornato a Roma e alla Lazio nell'estate 2021 proprio su richiesta di Maurizio Sarri dopo i tre anni via dalla Capitale tra West Ham e Porto.

Getty

Dal 16 ottobre scorso, il brasiliano ha totalizzato due reti e un assist in quattro partite tra Serie A ed Europa League. Due goal pesantissimi, realizzati contro Atalanta e Roma, in due sfide d'alta classifica, entrambe vinta dagli uomini di Sarri.

"Ciro è un leader e mi ha dato un po’ di consigli visto che gioco nel suo ruolo - ha rivelato a DAZN dopo la rete decisiva nel derby -. Lui è un maestro, non posso dirvi qui quali consigli però. Speriamo che torni il prima possibile, ma finché non torna devo tenere per me i segreti dei movimenti".

Viene incontro, riparte, gestisce i palloni e li smista cadenzandoli tra gli inserimenti delle mezzali e i movimenti degli esterni, Zaccagni e Pedro, con cui si scambia continuamente nel corso della gara per non dare punti di riferimento agli avversari.

Attacca e difende. Quello che non è riuscito a fare con continuità nella sua prima esperienza in biancoceleste. Sotto la guida di Sarri, Felipe Anderson è maturato definitivamente ed è riuscito a fare quell'upgrade che il tecnico gli ha chiesto in questi 16 mesi insieme all'ombra del Colosseo.

Affonda nell'area avversaria e ripiega fino alla linea di fondo di Provedel, aiutando i compagni in fase di non possesso. Non è un caso se nella passata stagione on ha saltato nessuna delle 48 gare del calendario della Lazio ed è stato sempre utilizzando anche in questa: titolare nelle tredici gare di Serie A, in Europa League è subentrato solo una volta, con lo Sturm Graz, nelle sei partite disputate.

Getty

Con l'infortunio di Immobile è passato da ala destra a centravanti atipico. 'Falso nueve', come spesso viene definitivo.

Con quello di ieri, Felipe Anderson ha segnato il suo terzo centro nel derby (il primo nel 2-2 del 2014-15, il secondo nel 3-2 all'andata della scorsa stagione), eguagliando il primato brasiliano nella stracittadina che era detenuto da Hernanes.

“Gli ho fatto i complimenti come ho fatto spesso, è straordinario. Cosa gli ho detto prima? Che se il nostro popolo vuole una partita vibrante gliela daremo. Lui lo fa anche bene l’attaccante centrale, chiaramente interpretando il ruolo in base alle sue caratteristiche – ha dichiarato Sarri dopo il successo nel derby -. Viaggia per vie esterne, non dà punti di riferimento, è un giocatore fastidioso. Ci sta mettendo anche qualche goal quest’anno. Ci fa comodo pure come esterno. Certo se rientra Ciro, è meglio…".

Il numero 7 biancoceleste a lezione da Sarri. Il mix perfetto per il definitivo salto di qualità nel momento di difficoltà. Quando un imprevisto si è trasformato in una grande opportunità.