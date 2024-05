FedEx e Makelele portano la UEFA Champions League a Londra: inno suonato in città

I tifosi di Real e Borussia Dortmund hanno ammirato da vicino il trofeo alla presenza di Makelele, godendosi l'inno Champions nel centro di Londra.

Il trofeo della UEFA Champions League è arrivato sano e salvo a Londra prima della finale in programma sabato a Wembley, con i tifosi di entrambe le squadre che hanno avuto la possibilità di ammirarlo di persona.

Ma dopo essersi presentati a Regent Street aspettandosi di vedere la famosa coppa, i sostenitori di Real Madrid e Borussia Dortmund sono rimasti sorpresi da un'incredibile esibizione live.

FedEx - sponsor ufficiale della UEFA Champions League - ha deliziato i presenti con l'iconico inno della competizione, eseguito dalla Royal Philharmonic Orchestra e da cantanti professionisti che con la loro voce hanno offerto un'interpretazione travolgente.

L'esibizione da brividi è andata in scena quando il trofeo ha fatto capolino al centro di Londra, due giorni prima che Real e Dortmund si sfidassero per il titolo di campione d'Europa.

I tifosi hanno anche goduto della presenza dell'ex stella del Real Madrid e vincitore della UEFA Champions League, Claude Makelele, che ha fatto impazzire i presenti mentre portava il trofeo tra la folla in Regent Street in concomitanza con l'esibizione dell'orchestra.

Con l'aiuto di un autista FedEx, l'ex centrocampista del Chelsea e della Francia ha collocato il trofeo sul palco prima di deliziare i presenti impugnando una bacchetta e dirigendo l'orchestra fino all'emozionante conclusione dell'inno.

Il tour di Makelele con il trofeo è partito dal quartier generale della UEFA in Svizzera la scorsa settimana quando, con l'aiuto di FedEx, ha preso la coppa e ha iniziato il suo viaggio verso Londra.

"Sono orgoglioso di far parte di qualcosa di così unico come l'esecuzione dal vivo del famoso inno della UEFA Champions League, un brano che mi ha regalato tante serate speciali come giocatore e che ancora oggi mi fa venire la pelle d'oca", ha detto Makelele.

"Vedere FedEx consegnare il trofeo della UEFA Champions League a Londra, avendo trascorso tanti anni belli qui come giocatore, per me significa molto. Ora non vedo l'ora di vedere quale squadra, sabato, al fischio finale metterà le mani su di esso. Sarà speciale".

Intervenuto dopo lo spettacolo, Peter Reynolds della Royal Philharmonic Orchestra ha dichiarato: "Siamo consapevoli di cosa significhi l'inno della UEFA Champions League per i tifosi di calcio e delle emozioni che suscita quando riecheggia in stadi pieni prima di grandi match".

"Replicare tutto questo a Londra dal vivo, appena due giorni prima della finale, è stata un'esperienza straordinaria resa ancor più speciale dall'arrivo del trofeo sul palco mentre suonavamo. Ci auguriamo che la performance abbia significato altrettanto per le persone presenti in sala".

Wouter Roels, SVP Marketing e Customer Experience di FedEx Express Europe, ha dichiarato: "Negli ultimi tre anni ci è stato assegnato il compito di far giungere il trofeo della UEFA Champions League presso la sede della finale e ciò ci ha portato da Parigi a Istanbul e ora a Londra".

"Questa competizione per i tifosi significa moltissimo, perciò regalar loro un sorriso e sorprenderli con un'incredibile esibizione live dell'inno della UEFA Champions League nel cuore di Londra è stato fantastico. In più, supportati da una leggenda come Makelele".