Federico Chiesa alla Juventus: adesso è ufficiale

La Lega Serie A ha reso noto che la Juventus ha depositato il contratto che attesta il passaggio di Federico Chiesa ai bianconeri.

Federico Chiesa è un nuovo giocatore della : la Lega ha reso noto che la Vecchia Signora ha depositato il contratto che attesta il passaggio del 22enne jolly genovese ai bianconeri.



La formula è quella di un prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto, così come comunicato dalla .

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo biennale oneroso con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa alla Juventus F.C".

Un inseguimento datato e bramato, che sarebbe potuto andare in porto già lo scorso anno. Dodici mesi fa, però, è stato il patron della Fiorentina - Rocco Commisso - a bloccare la fumata bianca. Fresco d'insediamento in terra gigliata, infatti, il presidente viola non se l'è sentita di dare vita a una partenza così sostanziosa.

Ma i mesi portano consiglio e, quindi, le parti hanno optato per l'addio. Vuoi perché Chiesa, se non con la regia della , difficilmente avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. Vuoi perché l'offerta, complessivamente vicina ai 50 milioni, ha rappresentato un'opportunità per tutti.