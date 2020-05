Fasce girevoli per la Juve: De Sciglio out, Luca Pellegrini da valutare

In casa bianconera si analizzano le corsie esterne: l'ex Milan può rappresentare un'interessante plusvalenza. Il romano verrà valutato da Sarri.

Le corsie laterali. Un tema caro alla , proiettata a valutare attentamente la situazione. Senza voler strafare. Senza voler investire cifre ingenti per un argomento che, comunque, dovrà passare inevitabilmente dall'ottimizzazione delle risorse già a disposizione.

Ecco perché, pensando alla bontà tra le mura amiche, la Signora dovrà prendere una decisione circa il futuro di Luca Pellegrini, attualmente in prestito al . Passato nelle mani di Madama dalla lo scorso mercato estivo, nell'ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola, il 21enne ex giallorosso potrebbe diventare un'alternativa di lusso.

A tal proposito, la sensazione è che Maurizio Sarri sia destinato a scegliere in prima persona. Tra l'opportunità di inserire il 33 rossoblù nel ruolo di vice Alex Sandro, oppure pensare a un altro investimento ancora tutto da decifrare. Insomma, si vedrà, ma al ragazzo il talento non manca e - quantomeno - si giocherà le sue (ottime) chance di permanenza.

Altre squadre

Anche perché, per arrivare a Pellegrini, il CFO Fabio Paratici ha dovuto insistere con il club capitolino, più propenso a valutare altre contropartite tecniche.

Ma le potenzialità del giocatore ora nell'organico degli isolani hanno portato il manager piacentino ad affondare il colpo, sacrificando - un po' per esigenze di bilancio e un po' per dinamiche tattiche - un valido elemento come Spinazzola.

Appunto, Alex Sandro. A meno di offerte clamorose, il brasiliano dovrebbe conseguire agevolmente la sua sesta stagione all'ombra della Mole. Finora, infatti, solo chiacchiere.

Una sola squadra, in passato, ha cercato di ingolosire la con una proposta monstre: il . Dopodiché, il nulla. Anzi, il rinnovo con i bianconeri fino al 2023. E, sostanzialmente, non sono previste sorprese.

A destra, invece, la Juve è chiamata a valutare minuziosamente il fronte. Il titolare, sorprendentemente, è diventato Juan Cuadrado: a cui è stato prolungato il legame lavorativo sino al 2022. Un chiaro segnale di fiducia, a maggior ragione considerando come il colombiano sia un classe '88.

Danilo rappresenta una certezza, e non potrebbe essere altrimenti osservando il peso a bilancio. Soprattutto per Sarri, che nel 28enne ex vede un elemento importante in campo ma anche dentro lo spogliatoio. Quindi, in parole povere, nessuna possibilità di divorzio.

Si scrive Mattia De Sciglio, si legge plusvalenza. Qui, sostanzialmente, i dubbi legati a un'imminente cessione diventano sempre più residui. A gennaio, infatti, Juve e avevano pressoché definito lo scambio che avrebbe dovuto portare il terzino milanese nella capitale francese, con conseguente approdo di Layvin Kurzawa nel capoluogo piemontese. Un affare sfumato al fotofinish.

Ma l'ex , presto, si potrà consolare con un'altra destinazione d'élite. Il , nell'ambito dei tanti discorsi impostati con la Juve, ha manifestato un netto gradimento tecnico. Prematuro, allo stato attuale delle cose, parlare di trattativa in fase di chiusura. Tuttavia il fronte resta caldo, e potrebbe portare concretamente De Sciglio in terra catalana.