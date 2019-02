Fantallenatore si lamenta con Boateng: lui lo rimborsa con un bonifico

Un fantallenatore aveva chiesto un rimborso a Kevin-Prince Boateng per il suo addio al Sassuolo: l'ex Milan ho ha ripagato con un bonifico.

Qualche giorno fa aveva fatto rumore l'incredibile risposta di Kevin-Prince Boateng su un suo post Instagram: un fantallenatore si era lamentato per l'addio improvviso al Sassuolo che ha finito per privare la propria squadra di uno dei giocatori più rappresentativi.

L'ex centrocampista del Milan aveva replicato con la richiesta del codice IBAN del ragazzo, in modo da effettuargli un bonifico e ripagarlo per la grossa perdita.

Quello che sembrava un puro gioco, si è trasformato in realtà: Boateng ha infatti provveduto con il bonifico, testimoniando tutto ciò con una story che ha fatto il giro dell'Italia.

Incredulo, ovviamente, il fantallenatore, il quale non si attendeva per nulla un gesto del genere: i soldi saranno devoluti in beneficienza e, come si evince dal messaggio, proverà a volare a Barcellona per farsi una foto con quello che da oggi è diventato ufficialmente il suo nuovo idolo.