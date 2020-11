Fantacalcio, le ultime: Godin e Luiz Felipe positivi, Nandez è out

Il Cagliari perde sia Godin che Nandez, due positivi al Torino, Mihajlovic ne ritrova sei: le ultime di Fantacalcio in vista del weekend di A.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dalla in chiave Fantacalcio, in vista del weekend di Serie A.

Ancora tanti i giocatori trovati positivi al virus: Godin, Luiz Felipe, Rrahmani, due elementi del . Sorride il , che ritrova sei elementi. Sospiro di sollievo per Pereyra.

Brutta tegola per il : Diego Godin è positivo al Coronavirus e dunque non potrà prendere parte alla trasferta contro la . In isolamento anche il compagno di nazionale Nandez, che non è stato convocato da Di Francesco per la sfida di Torino.

"Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario". Così il Torino sul proprio sito ufficiale. Vige ancora il mistero sull'entità dei due giocatori.

Anche Luiz Felipe è stato colpito dal Covid-19. A confermarlo in conferenza stampa è stato Simone Inzaghi, secondo cui il difensore brasiliano "è stato vittima del coronavirus due giorni dopo la . Contiamo in caso di esito negativo di recuperarlo".

Sinisa Mihajlovic ritrova gran parte degli infortunati. Come recita il sito ufficiale rossoblù, "Mbaye, Sansone, Hickey, Poli, Medel, Schouten sono rientrati in gruppo ed hanno svolto tutto l’allenamento, mentre proseguono le terapie per Dijks e Skov Olsen".

Anche Rrahmani è positivo al Coronavirus, secondo caso in pochi giorni al dopo quello di Hysaj. L'ex difensore del , dunque, non sarà a disposizione di Gattuso per la sfida di domenica sera contro il .

L'apprensione dell' è alle spalle: Roberto Pereyra, rientrato con qualche acciacco dall'impegno con l' , ha lavorato assieme ai compagni e dunque dovrebbe essere regolarmente convocato per il match contro il .