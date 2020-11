Fantacalcio, le ultime: Criscito e Kolarov ai box, Dzeko spera

Criscito ancora ko, Inter alle prese coi rebus Kolarov e Pinamonti, la Roma attende il tampone di Dzeko. A Crotone ancora out Riviere.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dalla in chiave Fantacalcio.

Dopo la pausa per le Nazionali, il campionato si prepara a riaccendere i motori: iniziata la settimana che condurrà al weekend dell'ottava giornata, con diversi club alle prese con defezioni importanti e calciatori ai box.

In casa è corsa contro il tempo per riavere a disposizione Edin Dzeko, col 'rebus' Criscito, la sosta consegna all' dubbi sulle condizioni di Kolarov e Pinamonti. E a prosegue il periodo 'no' di Riviere.

Altre squadre

Problemi al ginocchio persistenti per Criscito, costretto a dare forfait in Nazionale e che al momento risulta indisponibile: Maran ha perso nuovamente il capitano del suo Genoa dopo il recupero da precedenti guai fisici, augurandosi di poterlo riavere in gruppo entro fine mese.

Il Coronavirus ha colpito anche Dzeko: il bomber della Roma, in isolamento per trascorrere la quarantena dopo la positività, nella giornata di martedì effettuerà il tampone di verifica che dirà se l'infezione è superata o meno. Fonseca, in caso di notizie felici, potrà schierarlo domenica pomeriggio col .

Nella lista degli indisponibili in casa Inter figura anche il nome di Kolarov: il mancino, volato in Nazionale per il playoff di qualificazione ad Euro 2021 tra la sua e la , deve fare i conti con un problema muscolare che lo ha messo ko.

Per l'Inter da valutare anche le condizioni di Pinamonti, entrato in Lussemburgo- Under 21 e vittima di un colpo alla caviglia: gli esami diranno qual è la reale entità del danno occorso al giovane centravanti di Conte.

Avvio di stagione tribolato, al Crotone, per Riviere: dopo un primo infortunio al polpaccio, l'attaccante francese ora sta recuperando da una lesione al retto femorale patita a fine ottobre e non è ancora tornato ad allenarsi col resto dei compagni.