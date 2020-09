Fantacalcio: tre gare rinviate nel primo turno, cosa succede

Sono tre le gare del 1° turno di Serie A rinviate: cosa succede al fantacalcio con i giocatori di Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia.

Ancora qualche giorno e l’attesa sarà finita. La si appresta a ripartire e proporrà tra sabato 19 e lunedì 21 settembre le prime partite del primo turno del campionato.

L’inizio del torneo, per milioni di appassionati non vuol dire solo il ritorno in campo della propria squadra del cuore, ma anche l'avvio di quello che per tanti è diventato un appuntamento fisso: la stagione del fantacalcio.

I fantallenatori saranno chiamati fin da subito a fare i conti con un’anomalia non da poco, visto che ben tre gare del primo turno di Serie A sono state rinviate. Si tratta di -, - e -, partite che sono state al 30 settembre per consentire ad Inter, Atalanta e Spezia, che hanno chiuso in netto ritardo rispetto alle altre squadre di Serie A la passata stagione, di preparare al meglio la nuova annata calcistica.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, giocatori di queste sei squadre, esclusi gli squalificati, per questa prima giornata riceveranno il 6 d’ufficio.

Chi utilizzerà quindi La Gazzetta dello Sport ed il suo regolamento come linea guida della propria Lega o chi prenderà parte a Magic, già sa quindi che potrà contare su delle sufficienze ‘sicure’, ma anche che determinati giocatori non potranno garantire dei ‘bonus’. Come detto, la cosa non varrà per elementi come De Vrij, Djimsiti o Romero che, essendo stati fermati dal giudice sportivo, non riceveranno voto d’ufficio.

Anche Fantacalcio.it si è già espresso in merito alle tre gare rinviate, ricordando quello che è il suo regolamento.

“Tutte le partite che si svolgono nel lasso di tempo intercorrente tra la fine del turno precedente e l’inizio del successivo rispetto a quello in corso di svolgimento fanno regolarmente parte di un turno di gioco e i voti dei calciatori saranno normalmente presi in considerazione per le fasi di calcolo”.

Per le partite che si giocano al di fuori di questo arco temporale è facoltà delle varie leghe se attendere il recupero o usare il 6 d’ufficio. Nel caso in cui si opti per questa seconda soluzione, il voto viene assegnato a tutti i componenti della rosa, infortunati e squalificati inclusi.

A chi utilizzerà Fantacalcio.it per il proprio fantacalcio, verrà quindi data la scelta se optare per il 6 ‘politico’ o se aspettare il 30 settembre, data nella quale si giocheranno i tre recuperi.