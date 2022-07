Fantacalcio: rigoristi Serie A 2022/2023

In fase di costruzione della propria squadra al fantacalcio i rigoristi rivestono sempre un ruolo cruciale. Nell'arco della stagione possono rivelarsi un'arma preziosa, in alcuni casi decisiva, per la vittoria finale.

La lista in costante aggiornamento dei rigoristi delle squadre di Serie A 2022/2023.

CHI SONO I RIGORISTI DELLA SERIE A?

ATALANTA: Zapata, Muriel, Ilicic, Malinovskyi

Il primo rigorista della Dea è diventato Zapata nel corso della scorsa stagione. In sua assenza calcerà Muriel, con Malinovskyi e Ilicic come alternative.

BOLOGNA: Arnautovic, Orsolini

Arnautovic ed Orsolini sono le due prime scelte, con il centravanti austriaco nettamente davanti nelle gerarchie.

CREMONESE: Ciofani, Di Carmine

Due bomber d'esperienza, Ciofani e Di Carmine sono anche le prime due scelte per i tiri dal dischetto in casa Cremonese.

EMPOLI: Bajrami, Destro

Con la partenza di Pinamonti lo scettro di rigorista è passato nella mani di Bajrami. Dietro di lui scalpita il neo-acquisto Destro, che può riscrivere le gerarchie.

FIORENTINA: Gonzalez, Jovic, Biraghi

Situazione estremamente fluida a Firenze, dove il nuovo bomber Jovic può subito scalzare Gonzalez, diventato il primo rigorista al termine della scorsa stagione. Più indietro Biraghi.

INTER: Lukaku, Lautaro Martinez, Calhanoglu

Il ritorno di Lukaku può far scivolare Lautaro Martinez, complice anche qualche errore di troppo dal dischetto lo scorso anno. Occhio anche a Calhanoglu, altro specialista.

JUVENTUS: Vlahovic, Bonucci, Pogba

Dopo l'addio di Dybala, Vlahovic punta allo status di primo rigorista bianconero, ma attenzione anche a Bonucci (3 su 3 lo scorso anno) e a Pogba, che con Solskjaer è arrivato a tirare 11 rigori in una singola stagione (2018/19).

LAZIO: Immobile, Zaccagni

Rigore=Ciro Immobile sul dischetto, equazione scontata in casa Lazio. La prima alternativa può diventare Zaccagni.

LECCE: Di Mariano, Colombo

Dopo la partenza di Coda, è Di Mariano il primo in ordine gerarchico, ma Colombo può sgomitare per spodestarlo.

MILAN: Giroud, Theo Hernandez

Giroud si è dimostrato impeccabile dal dischetto lo scorso anno e riparte davanti a Theo Hernandez nelle gerarchie rossonere.

MONZA: Valoti, Gytkjaer

Quattro rigori a testa per Valoti e Gytkjaer nella scorsa stagione, col 100% di realizzazione: due ottime soluzioni per Stroppa.

NAPOLI: Osimhen, Zielinski

A Napoli possibile rivoluzione dagli undici metri dopo la partenza di Insigne: Osimhen punta a calciare dal dischetto, Zielinski l'alternativa più credibile.

ROMA: Abraham, Pellegrini

Abraham e Pellegrini si divideranno la responsabilità dei tiri dal dischetto: gerarchia fluida al momento in casa giallorossa.

SALERNITANA: Ribery, Botheim

Quando in campo, toccherà a Ribery presentarsi dagli undici metri, ma il neo arrivo Botheim può diventare un'alternativa anche sui rigori.

SAMPDORIA: Candreva, Caputo, Quagliarella

Candreva è il rigorista designato per i blucerchiati, in sua assenza può toccare a Caputo o a Quagliarella.

SASSUOLO: Berardi, Scamacca, Raspadori

Berardi è una certezza assoluta dagli undici metri e anche in questa stagione sarà lui il primo rigorista dei neroverdi. Dietro di lui Scamacca e Raspadori

SPEZIA: Verde, Nzola

La responsabilità dei rigori per la formazione ligure sarà tutta sulle spalle di Verde, con Nzola come prima alternativa.

TORINO: Lukic, Verdi

Salutato il 'Gallo' Belotti, nessun dubbio: sarà Lukic il primo rigorista del Torino di Juric. Se dovesse restare in granata, occhio a Verdi come alternativa.

UDINESE: Pereyra, Deulofeu

Pereyra e Deulofeu le due prime scelte dei friulani per l'esecuzione dei tiri dal dischetto, ordine ancora da stabilire.

VERONA: Barak, Caprari, Simeone

Barak si è preso i gradi di primo rigorista in casa scaligera, mentre Caprari parte davanti a Simeone.