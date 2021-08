Fantacalcio: rigoristi Serie A 2021/2022

L'elenco aggiornato, squadra per squadra, dei rigoristi della Serie A 2021/2022.

In fase di costruzione della propria squadra al fantacalcio i rigoristi rivestono sempre un ruolo cruciale. Nell'arco della stagione possono rivelarsi un'arma preziosa, in alcuni casi decisiva, per la vittoria finale.

La lista in costante aggiornamento dei rigoristi delle squadre di Serie A 2021/2022.

CHI SONO I RIGORISTI DELLA SERIE A?

ATALANTA: Muriel, Ilicic, Malinovskyi

Primo sulla lista di Gasperini, quando è in campo è Luis Muriel a presentarsi dal dischetto. Ilicic la prima alternativa, ma se anche lui è fuori tocca a Malinovskyi.

BOLOGNA: Arnautovic, Orsolini, Barrow

Mihajlovic si affiderà all'esperienza di Arnautovic ma potrebbe anche decidere di dare fiducia anche in questa stagione a Orsolini. Barrow è l'alternativa principale.

CAGLIARI: Joao Pedro, Pavoletti

Nessun dubbio in casa Cagliari, se c'è un rigore tocca a Joao Pedro prendersi la responsabilità dell'esecuzione. Pavoletti solo in caso di assenza del brasiliano.

EMPOLI: Mancuso, La Mantia

Rigorista dell'ultimo biennio, Mancuso sarà ancora la prima scelta dell'Empoli. La Mantia possibile alternativa.

FIORENTINA: Vlahovic, Pulgar

Rigorista infallibile nella stagione 2020/21, Dusan Vlahovic sarà ancora il primo della lista viola. Pulgar, altro specialista, l'ottimo backup.

GENOA: Criscito, Destro

Criscito può far valere la sua anzianità di servizio per ripresentarsi in cima alla lista del Genoa. Destro altra possibile opzione.

INTER: Lukaku, Lautaro Martinez, Calhanoglu

Gerarchia chiarissima già dalla scorsa stagione, Lukaku è il primo rigorista in casa nerazzurra, con Lautaro alle sue spalle. Calhanoglu la possibile sorpresa.

JUVENTUS: Ronaldo, Dybala, Morata, Cuadrado

Ronaldo è una certezza dal dischetto e lo sarà anche in questa stagione. Dybala la primissima alternativa, Morata o Cuadrado come ultima opzione.

LAZIO: Immobile, Correa

Anche con Sarri sarà Ciro Immobile a occuparsi dei calci di rigore per la Lazio. Correa resta la prima alternativa.

MILAN: Kessié, Ibrahimovic

Specialista praticamente infallibile, Franck Kessié sarà ancora il rigorista designato in casa Milan ma Ibrahimovic può tornare a presentarsi dal dischetto.

NAPOLI: Insigne, Mertens, Osimhen

A Napoli i calci piazzati sono affidati a capitan Insigne, solido rigorista ormai da anni. Mertens e Osimhen alle spalle di Lorenzo.

ROMA: Veretout, Pellegrini, Dzeko

Tra i rigoristi con la percentuale realizzativa più alta, Veretout è un'assoluta certezza anche con Mourinho. Pellegrini e Dzeko le opzioni di backup.

SALERNITANA: Djuric, Bonazzoli​

Toccherà a Milan Djuric prendersi carico dei tiri dal dischetto, Bonazzoli può essere la seconda opzione.

SAMPDORIA: Quagliarella, Candreva

Anche D'Aversa si affiderà all'esperienza di Fabio Quagliarella, primo rigorista davanti ad Antonio Candreva.

SASSUOLO: Berardi, Caputo, Locatelli

Berardi parte in vantaggio su Caputo, ma sono due ottimi rigoristi e può esserci alternanza. Locatelli opzione da non scartare.

SPEZIA: Nzola, Verde

Nzola è l'uomo designato per i tiri dagli undici metri; Verde, che ne ha calciati una decina in carriera, la più probabile alternativa.

TORINO: Belotti, Verdi, Pjaca

Bomber, capitano e anche rigorista: il 'Gallo' Belotti sarà ancora il grande protagonista in casa Toro. Verdi il primo dei possibili sostituti, ma c'è anche Pjaca.

UDINESE: Pereyra, Deulofeu

L'addio di De Paul responsabilizza ulteriormente il 'Tucu' Pereyra, ora anche rigorista dei bianconeri. Deulofeu può avanzare la sua candidatura.

VENEZIA: Aramu, Forte

Tocca ad Aramu calciare i rigori a favore del Venezia, ma anche Forte potrebbe ritrovarsi spesso dal dischetto.

VERONA: Veloso, Zaccagni

Già rigorista lo scorso anno, Veloso parte davanti a Zaccagni anche in questa stagione.