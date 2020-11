Fantacalcio, le ultime: Nandez positivo al Covid, Caputo out, riposa Alex Sandro

Nandez positivo al coronavirus, Caputo non convocato, Berardi recupera, Alex Sandro non gioca, Gosens in dubbio: le ultime notizie di Fantacalcio.

La prossima giornata di Fantacalcio si presenta problematica a causa dei numerosi problemi fisici di tanti importanti giocatori. Ecco le principali novità in vista del nono turno.

Il brasiliano è stato convocato per la trasferta di ma, come annunciato da Pirlo, non scenderà in campo: "Viene da due mesi fuori, verrà con noi ma è leggermente affaticato". Al suo posto dovrebbe giocare Frabotta, rientra invece Leonardo Bonucci. Ancora out Demiral e Chiellini.

De Zerbi recupera Berardi per - : "Sta bene". L'attaccante dovrebbe partire titolare contro i nerazzurri. Convocato anche Djuricic, che però potrebbe iniziare dalla panchina per subentrare a gara in corso.

Niente da fare per Ciccio Caputo. Il bomber del Sassuolo non recupera dal problema agli adduttori e salterà la gara con l'Inter. Ad annunciarlo è Roberto De Zerbi: "Caputo, Defrel, Haraslin e Ricci sono fuori".

Tanti dubbi di formazione per Gasperini che deve fare i conti anche con le non perfette condizioni fisiche di Gosens: "Dobbiamo valutare. Pasalic vediamo, va molto meglio. Anche Depaoli non è un grande problema". Salta sicuramente il invece Malinovkyi, ancora positivo a coronavirus.

Il coronavirus colpisce di nuovo l' che, oltre a Malinovksyi, dovrà fare a meno anche di Miranchuk. Il giocatore russo infatti è risultato positivo alla vigilia della gara contro il Verona e sarà costretto a fermarsi per qualche settimana.

Un altro caso di positività al coronavirus al . Dopo il difensore Diego Godin e l'attaccate Simeone, Di Francesco perde anche Nandez. Il centrocampista quindi salterà le prossime partite.

Emergenza totale per il Verona che contro l'Atalanta non potrà contare neppure su Nikola Kalinic, come spiegato da Juric l'attaccante salterà almeno tre partite: "È un infortunio muscolare minimo, dovrebbe saltare questa e le prossime due, se tutto va bene". Resta fuori anche Benassi: "Ha questo problema al polpaccio e non riesce ad uscirne, in questo momento la situazione è questa".Andrea Pirlo concede un turno di riposo a Cristiano Ronaldo, neppure convocato per Benevento- : "Effettuerà un turno di riposo concordato, era in programma di non venire a Benevento dopo tante partite ravvicinate”. In attacco accanto a Morata dovrebbe giocare Dybala, favorito su Kulusevski.