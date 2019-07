Fantacalcio: idee e regole nuove per la vostra lega

Stanchi del solito Fantacalcio classico? Volete introdurre qualche novità nella vostra lega? Ecco alcuni consigli su possibile regole da inserire.

Volete dare un tocco nuovo al vostro Fantacalcio? Siete in cerca di nuove regole per cercare di dare maggiore interesse e imprevedibilità alla vostra lega? Sono tante le possibili novità da introdurre per personalizzare il vostro Fantacalcio con gli amici. Se il 'Mantra' (la suddivisione dei giocatori per ruoli specifici e non più per macro-aree), lanciato da Fantagazzetta (che ha recentemente annunciato il 'rebranding' in Fantacalcio) qualche anno fa è ormai di uso comune per tanti fantallenatori, è altrettanto vero che in giro per l' ci sono diverse leghe private che propongono regole decisamente innovative. Noi vi proponiamo qualche idea per rinnovare la vostra lega...

L'ALLENATORE

Ogni squadra dovrà scegliere un pacchetto-allenatore tra le 20 società della . attraverso asta libera. Il pacchetto-allenatore comprende: il tecnico in carica, il suo vice nel caso di squalifica o indisponibilità e l’eventuale sostituto in caso di esonero. Il pacchetto-allenatore potrà essere cambiato soltanto durante i mercati di riparazione

Il voto dell’allenatore non verrà sommato al totale squadra ma influirà sul punteggio complessivo della giornata secondo il seguente schema:



- Voto pari o inferiore a 5: - 1 punto

- Voto compreso tra 5,5 e 6,5: zero

- Voto pari o superiore a 7: +1 punto

- Nel caso in cui un allenatore venga espulso durante la gara riceverà un malus di -0,5

PRIMAVERA

Ogni società avrà a disposizione all’inizio di ogni stagione 15 milioni per il fondo primavera. Ogni fantasquadra dovrà avere il numero minimo di 4 giocatori. Per essere inserito nella Primavera il giocatore dovrà avere un’età pari o inferiore a 20 anni all’inizio della stagione in considerazione e dovrà avere una quotazione inferiore agli 8 milioni.

Qualora un allenatore volesse spendere più dei 15 milioni assegnati i milioni aggiuntivi andranno scalati dal fondo-mercato. Qualora un allenatore spendesse meno dei 15 milioni assegnati il resto non potrà essere utilizzato per il fondo-mercato ma gli rimarrà come fondo cassa Primavera per i prossimi mercati.

Per le leghe continuative:

Per l’utilizzo dei giovani della Primavera verranno riconosciuti dei premi-valorizzazione per la stagione successiva, a seconda del numero di presenze effettivo dei giocatori nelle rispettive fantasquadre:

da 2 a 3 presenze: 1 milione

da 4 a 6 presenze: 2 milioni

da 7 a 10 presenze: 3 milioni

da 11 a 15 presenze: 5 milioni

da 16 a 20 presenze: 7 milioni

da 21 a 38 presenze: 10 milioni

CAMBIO MODULO CON MALUS

E' una regola che cerca di venire incontro al grande cruccio di tanti fantallenatori: come faccio per non giocare in 10 uomini se non ho abbastanza giocatori in quel ruolo? In caso di impossibilità ad effettuare la sostituzione seguendo il normale ordine di consegna della panchina, sarà consentita la sostituzione con giocatori fuori ruolo adattati con malus secondo il seguente schema:

Difensore adattato a centrocampo: -1

Difensore adattato in attacco: -2

Centrocampista adattato in difesa: -2

Centrocampista adattato in attacco: -1

Attaccante adattato in difesa: -4

Attaccante adattato a centrocampo: -3

La sostituzione verrà effettuata con il giocatore con malus inferiore tra quelli adattabili, sempre seguendo l’ordine di consegna della panchina.

MODIFICATORE FAIR PLAY

Introdotto qualche anno fa da Fantagazzetta, il modificatore fair play premia la correttezza dei propri giocatori. Se nessun calciatore tra quelli che hanno preso voto, tra i titolari o i subentrati, ha preso cartellini gialli o rossi, scatta un bonus di un punto.

BONUS GOAL PER RUOLO

E' una regola che cerca di dare un peso specifico ai goal in base al reparto e di conseguenza a dare maggior valore a difensori e centrocampisti goleador o rigoristi, che all'asta andranno pagati come i grandi bomber. Il goal dell'attaccante vale 3 punti di bonus, quello di un centrocampista può valerne 4 e quello di un difensore 5, fino al +6 per il goal realizzato dal portiere.

STADIO DI PROPRIETA'

Iniziativa diversa dal classico "fattore campo" (+2 per chi gioca in casa) già utilizzato in molte leghe, riguarda lo stadio di proprietà. In sede d'asta, potete decidere di tenere da parte dei crediti per costruire il vostro stadio di proprietà. Il vantaggio? Acquisire un bonus quando giocate in casa.

In un'asta classica con 500 crediti a disposizione, 100 crediti riservati allo stadio valgono un bonus di 2 punti ogni volta che si gioca in casa. Se invece ne riservate 50, il bonus sarà di un punto.

FAIR PLAY FINANZIARIO E SALARY CAP

Se volete rendere il vostro fantacalcio ancor più realistico e 'manageriale' potete introdurre, nelle leghe continuative, la regola del Fair Play Finanziario. E' un modo per equilibrare la lega ed evitare che possano formarsi corazzate in grado di dominare i campionati e trasformare il vostro fantacalcio in un torneo noioso e prevedibile. Consiste nel dividere il vostro fondo iniziale in Budget e Budget Ingaggi, imponendo a tutta la lega un Salary Cap (su un budget totale di 500 può essere intorno ai 70 milioni). Gli ingaggi dei giocatori saranno stabiliti in base a fasce di prezzo, prendendo in considerazione le quotazioni del vostro giornale/sito di riferimento al momento dell’acquisto. Se una squadra non ha a disposizione la somma necessaria per pagare l’ingaggio del giocatore l’acquisto non potrà essere completato. Di seguito una possibile divisione:

PORTIERI

Quotazione 15 o più di 15: ingaggio di 4 milioni di euro

Q. Da 11 a 14: ingaggio di 3 milioni di euro

Q. Da 8 a 10: ingaggio di 2 milioni di euro

Q. Da 4 a 7: ingaggio di 1 milioni di euro

Q. da 1 a 3: ingaggio di 0,5 milioni di euro

DIFENSORI

Q. 15 o più di 15: ingaggio di 4 milioni di euro

Q. da 12 a 14: ingaggio di 3 milioni di euro

Q. da 8 a 11: ingaggio di 2 milioni di euro

Q. da 4 a 7: ingaggio di 1 milioni di euro

Q. da 1 a 3: ingaggio di 0,5 milioni di euro

CENTROCAMPISTI

Q. 25 o più di 25: ingaggio di 5 milioni di euro

Q. da 20 a 24: ingaggio di 4 milioni di euro

Q. da 15 a 19: ingaggio di 3 milioni di euro

Q. da 10 a 14: ingaggio di 2 milioni di euro

Q. da 5 a 9: ingaggio di 1 milioni di euro

Q. da 1 a 4: ingaggio di 0,5 milioni di euro

ATTACCANTI

Q. 41 o più di 41: ingaggio di 7 milioni di euro

Q. da 35 a 40: ingaggio di 6 milioni di euro

Q. da 30 a 34: ingaggio di 5 milioni di euro

Q. da 25 a 29: ingaggio di 4 milioni di euro

Q. da 20 a 24: ingaggio di 3 milioni di euro

Q. da 14 a 19: ingaggio di 2 milioni di euro

Q. da 8 a 13: ingaggio di 1 milione di euro

Q. da 1 a 7: ingaggio di 0,5 milioni di euro

Di conseguenza più soldi spenderai in fase di asta per un giocatore, meno ne avrai per gli ingaggi. Ad esempio per prendere Cristiano Ronaldo non ti basterà investire 200 milioni ma dovrai aggiungerci anche i 7 milioni di ingaggio. Inevitabilmente i giocatori di fascia alta saranno divisi in maniera quasi del tutto equa tra i partecipanti.