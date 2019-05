Fantacalcio, Di Lorenzo consiglia Donnarumma: "Merita un'occasione"

Nonostante la retrocessione con l', Giovanni Di Lorenzo è stato una delle rivelazioni dell'ultimo campionato di e del fantacalcio.

Alla sua prima stagione in massima serie, Di Lorenzo ha subito dimostrato di essere all'altezza e si è pure guadagnato la chiamata del .

In vista del prossimo anno il futuro terzino azzurro ha già in mente chi potrebbe essere il nome a sorpresa su cui puntare e lo ha rivelato a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Si guarda poco alle categorie inferiori: ci sono giocatori forti in B e in C che meriterebbero un’occasione. Penso al mio amico Donnarumma che ha fatto quasi 50 gol in 2 anni in B: possibile che nessuno lo prenda in Serie A? Io forse potevo arrivarci prima, ma sono stato sfortunato".