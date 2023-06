Fantacalcio, chi vince a pari punti? Cosa succede nelle Leghe e regolamento

Ultima giornata di Serie A e verdetti anche al Fantacalcio: arrivo a pari punti nella classifica finale, chi vince e criteri per determinarlo.

Serie A 2022/2023, cala il sipario. Ultimi verdetti del massimo campionato italiano e arrivederci alla prossima stagione. Paralellamente all'ufficialità dell'ultima retrocessa e delle squadre qualificate in Europa, si chiude anche un'altra stagione e un'altra classifica: quella del Fantacalcio.

Anche nelle Leghe di Fantacalcio, infatti, si chiude la stagione 22/23. Testa a testa per conquistare il primo posto e le posizioni che vanno a premio, con possibilità di arrivare a pari punti ovviamente molto concreta.

In che modo si determina dunque la vincitrice del titolo della lega e una graduatoria con gli stessi punti ottenuti?

LEGHE FANTACALCIO: ARRIVO A PARI PUNTI

Al momento della creazione delle Lega, l'amministratore della stessa insieme agli altri partecipanti, ha determinato il criterio di ordinamento della classifica. Sin dall'inizio dell'annata, come ovvio, si decide in che modo si può conquistare la vittoria giornata dopo giornata e dunque al termine della stagione.

Di solito la vittoria finale si ottiene con una somma di punti equivalente a quella della Serie A: tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio, zero per la sconfitta. Nella propria Lega, l'amministratore può accedere a 'Gestione Competizioni', dunque 'Impostazioni' e infine 'Sequenza dei criteri di ordinamento classifica'. Qui è indicato quale sia il primo punto per vincere, con il secondo che viene utilizzato in caso di arrivo a pari punti. Chi vince in questo caso? Dipende da come è stata impostato il torneo a inizio stagione: varia da lega a lega.

Il primo criterio per vincere, come detto, è di solito 'Punti', dunque la somma di punti (3, 1 o 0) giornata dopo giornata. L'alternativa più comune è quella che vede come primo criterio la 'Somma punti totale', dunque la somma di ogni giornata (ad esempreio 60+71+80 e così via).

DUE SQUADRE A PARI PUNTI: CHI VINCE?

Se una lega ha in 'Sequenza dei criteri di ordinamento classifica' 'Punti' in prima posizione come criterio per vincere (e dunque per tutto l'arco della stagione si è utilizzata la regola Serie A - 3, 1 o punti -), e due squadre arrivano a pari punti al primo posto, viene utilizzato il secondo criterio, che varia da lega a lega. Di solito si tratta di 'Somma punti totali' (dunque la somma di tutti i punti di ogni giornata, ad esempio 2.600).

La propria lega di Fantacalcio aggiorna comunque in automatico la classifica dopo il calcolo della giornata, ragion per cui la prima posizione presente è effettivamente quella finale. Così come le altre via via.

CRITERI PER VINCERE A PARI PUNTI

Non è da escludere che due squadre abbiano gli stessi punti in classifica (ad esempio 70), sia la stessa somma punti totali (ad esempio 2.600).

Un caso eccezionale, che porterebbe a considerare via via gli altri criteri messi in ordine all'inizio dell'annata: questi prevedono di decidere la stagione grazie a: Differenza Reti, Gol Fatti, Goal Subiti, Classifica Avulsa. Non in quest'ordine preciso, ma a seconda di come ogni lega ha deciso di posizionare i criteri prima dell'inizio della Lega 2021/2022.

Il punto essenziale in caso di arrivo a pari punti è che il criterio per definire il vincitore varia da lega a lega ed è stato deciso all'inizio dell'annata, o modificato in corso della stessa da uno o più amministratori. La classifica finale dopo il calcolo della giornata è quella definitiva, definita grazie alla lista di criteri designata nelle impostazioni.