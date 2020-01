Fantacalcio, chi prendere all'asta di riparazione

I giocatori da prendere all'asta di riparazione al Fantacalcio: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Per la porta i nomi da prendere sono sostanzialmente due: Perin e Cragno. L'ex è tornato al per fare il titolare, mentre il portiere del è tornato dall'infortunio e Maran ha fatto subito capire che sarà lui il numero uno e non Olsen. C'è anche l'occasione Radu, che ha lasciato il Genoa dopo l'arrivo di Perin per trasferirsi al , dove prenderà il posto dell'infortunato Sepe.

Se è rimasto svincolato è un'ottima opzione anche, che col subisce pochi goal, specialmente in casa.è tra i migliori portieri della come rendimento, può essere una buona alternativa al vostro titolare.

Il nome più allettante è quello di Ashley Young, listato come difensore. L'ex è un giocatore prettamente offensiva e può rivelarsi una grande risorsa in ottica bonus. Sempre nell' c'è Bastoni che ormai ha scavalcato Godin nelle gerarchie, mentre la scommessa potrebbe essere Caldara, rientrato all' e pronto a fare il titolare.

Faraoni è una delle rivelazioni di questa stagione, se è rimasto libero è un'opzione validissima. Stesso discorso vale per Kumbulla, che in molte leghe sarà passato inosservato all'asta iniziale. Nel si sta mettendo in mostra il greco Kyriakopoulos, ormai titolare a sinistra e potenzialmente da bonus con un tiro dalla distanza che ricorda Kolarov.

Bani a e un titolare fisso e fa anche goal, Bonifazi è tornato alla e diventa interessante come acquisto perché farà il titolare. In tema di ritorni non è da sottovalutare nemmeno quello di Tonelli alla , dove giocherà sicuramente. Se cercate titolari low cost sono interessanti le soluzioni Bremer, Donati e Chancellor, che ha dimostrato anche di saper fare goal.

L'oggetto del desiderio è chiaramente Christian Eriksen, che potrebbe impattare con la Serie A come fece Sneijder qualche anno fa. E' sicuramente il top player dell'asta di riparazione e prenderlo potrebbe fare la differenza. Se è rimasto libero è un'ottima idea puntare su Berenguer, che quando è in giornata è un fattore per il .

Nel Verona in tanti sono passati inosservati all'asta iniziale, specialmente Pessina che oggi è una pedina davvero interessante per rafforzare il centrocampo. Da non sottovalutare nemmeno Verre (rigorista infallibile) e Amrabat che non porta tanti bonus ma è un titolare fisso da ottimi voti. Tra le neopromosse l'altro nome sul quale puntare è Mancosu (rigorista e già a quota 6 goal) qualora sia rimasto svincolato.

Traoré quando gioca fa sempre bene col Sassuolo, prendetelo magari in coppia con Djuricic: uno dei due gioca sempre. Pasalic è un jolly da avere assolutamente in rosa se è ancora libero, così come Bentancur. Sono tornati ad essere protagonisti Castillejo e Fofana dopo un lungo periodo fuori dai titolari: pensateci perché i bonus li porteranno.

Tra i nuovi acquisti intriga parecchio Demme, che si è subito adattato agli schemi del : si può prendere, magari in coppia con Lobotka. Moses è un jolly sul quale si può scommettere (ma senza svenarsi), specie se avete Candreva in rosa. Anche Borini può essere un jolly niente male, pur non essendo titolare, anche perché giocherà praticamente come seconda punta. Infine due menzioni speciali per Kulusevski e Castrovilli: sono gli altri due top insieme ad Eriksen, a patto che siano ancora liberi...

Come per Eriksen a centrocampo, il top player del'attacco è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic. Sarà il leader e il trascinatore del nella seconda parte di stagione e in più batterà rigori e punizioni. Non serve aggiungere altro. Del suo arrivo ne gioveranno parecchio sia Rafael Leao che Rebic: entrambi sono due belle scommesse, ma non svenatevi troppo.

A proposito di scommesse, ce n'è una per antonomasia ed è Patrick Cutrone. Sarà titolare nonostante la concorrenza di Vlahovic (un altro su cui fare un pensierino, magari proprio in coppia con Cutrone) e i goal li farà da qui al termine del campionato. Per il resto ci sono alcuni gregari che potranno sicuramente tornare utili come Pandev e Torregrossa, con quei +3 che salvano la giornata.

Di Carmine è un'ottima alternativa ai titolari, prendetelo insieme a Pazzini per stare sempre coperti. Che fare con Carles Perez? Di sicuro non sarà titolare, in più è listato attaccante. Prendetelo solo se avete già in rosa giocatori della come Perotti o Kluivert. Attenzione infine alle occasioni: una è Pavoletti, che sta tornando dall'infortunio e può salvarsi la stagione negli ultimi mesi, l'altra è Iago Falque che al Genoa può tornare protagonista. Occhio anche a Caprari, che a Parma prenderà il posto di Gervinho nel tridente.