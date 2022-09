Fantacalcio, cambia il voto di Danilo: "Errore nel timing d'ingresso"

Un errore nel timing d'ingresso in campo di Danilo cambia il suo voto al fantacalcio: modifica valida solo per leghe con fonte voti Alvin482 o Italia.

L'ultima giornata di campionato ci ha regalato emozioni in serie, sia sul campo che per quanto riguarda il fantacalcio: sul gioco più amato (e anche odiato) dagli italiani è utile fare una precisazione importante in merito al terzino della Juventus, Danilo.

In un primo momento, al brasiliano è stato assegnato un s.v. relativamente al voto Alvin482 dalla redazione di 'Fantacalcio' che, nella giornata odierna, ha riferito una comunicazione in arrivo da Opta, la principale fonte dati che alimenta l'algoritmo statistico.

"A seguito di una review che i nostri analisti sono soliti fare post-match é stato modificato il timing dell’ingresso di Danilo. Inizialmente la sostituzione era stata catalogata come 78:05 (e quindi Danilo era entrato al 79’ giocando 11 minuti piú recupero), poi é stato indicato il timing 77:58 (e quindi Danilo subentra al 78’, giocando 12 minuti piú recupero). Quindi il timing corretto rimane quest’ultimo".

Un errore nel timing dell'ingresso in campo del brasiliano, avvenuto dunque in tempo utile per ricevere il voto pari a 6. Un cambio che modifica direttamente anche il voto Italia, ossia la media di più fonti che si genera solo quando la maggioranza delle stesse attribuisce voto: in questo caso, da s.v. si passa a 5,5.

I presidenti delle leghe che si affidano al voto statistico o a quello Italia sono quindi tenuti ad annullare e ricalcolare la settima giornata, qualora ovviamente Danilo fosse presente in una delle formazioni partecipanti.