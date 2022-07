Fantacalcio 2022/2023: difensori goleador da prendere

Anche i difensori possono portare bonus preziosi per il fantacalcio: alla scoperta dei goleador che non ti aspetti.

In un gioco 'infido' come il fantacalcio è importante saper scovare quei giocatori in grado di regalare bonus inaspettati, che poi alla fin della fiera si rivelano decisivi nella sottile differenza che intercorre tra vittoria e sconfitta: preziosi +1 o addirittura +3 possono arrivare non solo da centrocampisti e attaccanti di qualità ma anche da chi i goal è deputato ad evitarli, ossia i difensori.

Nella lista dei giocatori che saranno impegnati nella Serie A 2022/2023, sono presenti diversi profili interessanti dal punto di vista dei bonus, alcuni dei quali si presentano come occasioni a buon mercato da sfruttare per regalare alla propria fantasquadra delle insospettabili risorse.

Una menzione speciale la meritano i due esterni dell'Udinese, nel classico listone entrambi considerati difensori nonostante il baricentro avanzato delle giocate: stiamo parlando di Nahuel Molina e Destiny Udogie, capaci di realizzare 12 goal in due (7 per l'argentino e 5 per l'italiano) nel campionato 2021/2022, oltre a frequenti assist. Numeri che stonano con lo status di difensori, ragion per cui puntare su di loro (o almeno su uno dei due) è quasi d'obbligo.

Parere più che positivo anche per le frecce dell'Inter: se Denzel Dumfries ha dimostrato di essere un ottimo sostituto di Hakimi con i suoi 5 goal all'attivo, per Robin Gosens non servono grandi presentazioni in quella che, facendo tutti gli scongiuri del caso, dovrebbe essere la stagione del suo rilancio dopo un'annata trascorsa più in infermeria che sul terreno di gioco. L'addio di Perisic gli ha spalancato le porte della titolarità e Inzaghi ama i giocatori con queste caratteristiche.

Ai due esterni nerazzurri potrebbe presto aggiungersi anche Gleison Bremer, obiettivo numero uno di Marotta e Ausilio per il reparto arretrato: il brasiliano ha ben altre qualità da sfoggiare in zona goal, ossia l'abilità nel colpire di testa su calci piazzati e palle inattive che la scorsa stagione lo ha portato a timbrare il cartellino in 3 occasioni.

Impossibile non includere in questa lista di difensore goleador pure Theo Hernandez, le cui qualità non le scopriamo di certo ora: 5 goal nell'ultimo campionato e tanta corsa abbinata a sostanza sulla corsia mancina del Milan, arata a dovere a suon di scorribande offensive. Non è da meno Guillermo Cuadrado che, nonostante l'avanzamento di un'età non più giovanissima, nutre di una profonda considerazione da parte di Allegri che spesso si affida a lui per togliere le castagne dal fuoco in situazioni spinose. Di goal ne ha segnati 5 Leonardo Bonucci, tre dei quali su calcio di rigore: difficile che quest'anno possa avere tutte queste possibilità dagli undici metri, ma gli inserimenti restano una delle peculiarità più in vista.

Ci sono poi le occasioni a prezzo di 'saldo', quei colpi che con pochi crediti possono garantire una resa invidiabile: Amir Rrahmani sarà il perno della retroguardia del Napoli, forte delle 4 reti con cui si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione; guai a dimenticare lo scaligero Davide Faraoni, vera e propria spina nel fianco per gli avversari sulla destra, così come Cristiano Biraghi (peraltro abile tiratore di calci di punizione e rigori) e Wilfried Singo, il pupillo di Juric destinato ad un grande avvenire.

Una citazione a parte è doverosa farla sia per Matthijs De Ligt che per Milan Skriniar: i rispettivi valori assoluti non si discutono, ma il rischio sempre più concreto di vederli all'opera non in Serie A ma all'estero incombe pericolosamente. In caso di permanenza, puntarci su sarebbe una scelta saggia.