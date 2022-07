Fantacalcio 2022/2023: difensori che giocano a centrocampo

Da Gosens a Spinazzola, da Udogie a Zappacosta: i difensori che possono essere schierati a centrocampo.

Mancano ormai poco più di due settimane all'inizio del nuovo campionato di Serie A e, inevitabilmente, si avvicina il fatidico momento dell'asta del Fantacalcio 2022/2023.

L'obiettivo di ogni fantallenatore è sempre lo stesso: gestire al meglio il budget a disposizione per costruire una rosa equilibrata e di grande spessore in ogni settore del campo, possibilmente ingaggiando profili capaci di garantire un numero consistente di bonus.

Tra i giocatori che non possono mancare nella vostra squadra ci sono ovviamente quei difensori capaci di trovare la porta con una certa regolarità e di fornire diversi assist. Calciatori che per caratteristiche ed esigenze tattiche nascono sì come elementi difensivi, ma che possono essere schierati anche a centrocampo.

CHI SONO I DIFENSORI CHE POTREBBERO GIOCARE A CENTROCAMPO?

BASTONI (Spezia) - Thiago Motta l'ha trasformato da esterno a mezzala nel centrocampo a tre. Candidato ad una maglia da titolare in tale collocazione anche sotto la guida di Gotti.

BELLANOVA (Inter) - Acquistato in estate dall'Inter, dovrà battagliare per farsi largo sulla corsia di destra: la concorrenza di Dumfries e Darmian si preannuncia agguerrita.

BIRINDELLI (Monza) - E' pronto al debutto in A dopo l'esperienza in B con il Pisa. Stroppa può farne un perno del suo 3-5-2.

BRADARIC (Salernitana) - E' uno dei volti nuovi della Salernitana di Nicola. Arriva dal Lille con i requisiti per un campionato da protagonista.

CAMBIASO (Bologna) - La Juve lo ha prelevato del Genoa e l'ha girato immediatamente al Bologna: il 3-5-2 di Mihajlovic può essere un abito su misura.

DARMIAN (Inter) - Nella passata stagione Dumfries gli ha sottratto i gradi di titolare, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente.

DE SILVESTRI (Bologna) - L'arrivo di Cambiaso ha aumentato la concorrenza sulla destra, ma il laterale italiano ha dalla sua grande esperienza e la stima di Mihajlovic.

DIJKS (Bologna) - La partenza di Hickey gli consegna le chiavi della fascia mancina felsinea. Occasione da non lasciarsi sfuggire.

DUMFRIES (Inter) - E' stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione interista. Si è guadagnato lo status di inamovibile sulla fascia destra di Inzaghi.

DIMARCO (Inter) - Versatilità e un mancino al veleno sempre a disposizione della causa nerazzurra. Non è un titolare, ma può risultare una preziosa alternativa.

FARAONI (Verona) - Via Tudor, dentro Cioffi. La sostanza, però, non cambia: anche quest'anno Faraoni agirà sulla corsia laterale da quarto di centrocampo.

FERRER (Spezia) - Una delle certezze nello scacchiere dello Spezia. Grande continuità con Thiago Motta, punta a replicare il trend anche con Gotti.

GHIGLIONE (Cremonese) - Dopo la Salernitana, ha sposato il progetto di un'altra neopromossa. La sua esperienza può rappresentare un fattore per gli equilibri tattici di Alvini.

GOSENS (Inter) - Rientrato a pieno regime dall'infortunio, e complice l'addio di Perisic, diventa il riferimento mancino del 3-5-2 interista. Se riuscirà ad inscenare gli stessi numeri di Bergamo, farà la fortuna di Inzaghi.

HATEBOER (Atalanta) - Reduce da una stagione piuttosto altalenante, si gioca il posto con Zappacosta.

KARSDORP (Roma) - Nel 3-4-2-1 tracciato da José Mourinho, l'olandese è elemento di sicura affidabilità sulla destra.

LYKOGIANNIS (Bologna) - Maturato l'addio al Cagliari, il greco riparte dal Bologna dove può ritagliarsi un minutaggio importante.

MAEHLE (Atalanta) - La sua duttilità lo porta ad orbitare su entrambe le fasce, ma è sulla sinistra la collocazione ideale del danese.

QUAGLIATA (Cremonese) - E' passato dalla Serie C all'Eredivisie e ora è pronto al debutto in A: la Cremonese punta fortissimo su di lui.

SOPPY (Udinese) - Consumata la separazione tra l'Udinese e Molina, tocca a lui ereditare il ruolo di quinto di centrocampo (a destra) in casa friulana.

SPINAZZOLA (Roma) - L'infortunio patito agli Europei sembra ormai alle spalle. Ha tutte le carte in regola per diventare il valore aggiunto di Mourinho.

UDOGIE (Udinese) - Una delle grandi rivelazioni della scorsa stagione, non può che puntare ad un altro campionato di altissimo profilo: il binario mancino nel 3-5-2 di Sottil è di suo dominio.

ZAPPACOSTA (Atalanta) - E' il favorito (su Hateboer) per un posto nell'undici titolare atalantino per quanto concerne la zona destra di campo.

*Articolo basato sulla lista quotazioni di Fantacalcio.it