Fantacalcio 2022/2023: attaccanti migliori su cui puntare

CONSIGLI FANTACALCIO - Da Immobile a Lukaku, da Lautaro Martinez a Vlahovic: i migliori attaccanti su cui investire al Fantacalcio.

E' uno dei momenti più importanti, se non quello più delicato e atteso in sede d'asta. E' il momento che può fare da spartiacque all'intera stagione e spostare gli equilibri di ogni Fantalega.

Stiamo parlando ovviamente della scelta degli attaccanti.

Ma quali sono i migliori attaccanti su cui puntare al Fantacalcio? Proviamo a ad analizzare quali sono i bomber più prolifici che prenderanno parte al campionato di Serie A, versione 2022/2023.

TAMMY ABRAHAM (Roma) - Alla prima stagione con la maglia giallorossa, l'attaccante inglese arrivato dal Chelsea si è calato immediatamente nella realtà della nostra Serie A. Punto fermo nello scacchiere di José Mourinho, il centravanti classe 1998 ha segnato 17 goal nell'anno d'esordio in Italia.

MARKO ARNAUTOVIC (Bologna) - Tornato in Serie A dopo la brevissima parentesi all'Inter nel torneo 2009/10, l'attaccante austriaco si è rivelato l'uomo copertina del Bologna di Sinisa Mihajlovic: garanzia di rendimento e, ovviamente, grande prolificità sotto porta come dimostrato dai 14 centri in 33 giornate.

DOMENICO BERARDI (Sassuolo) - Ad anni 28, il capitano neroverde ha raggiunto la definitiva maturazione, fotografata da numeri letteralmente da urlo che evidenziano la sua incidenza sulla fase offensiva del Sassuolo di Dionisi: 15 goal e 17 assist lo confermano in qualità di macchina da bonus. Oggetto del desiderio di molti fantallenatori.

BETO (Udinese) - Un acquisto semplicemente azzeccato quello messo a segno dai friulani. Acquisito con la formula del prestito e riscattato per una cifra totale da 7 milioni di euro, il classe 1995 è stato una delle sorprese più gradite dell'ultima Serie A. Per lui parlano i numeri: subito in doppia cifra con 11 goal in 28 apparizioni. Quest'anno è chiamato alla grande conferma.



EDIN DZEKO (Inter) - L'arrivo di Lukaku finisce inevitabilmente per togliergli i gradi da titolare. Il bosniaco, però, rappresenta comunque un'alternativa di lusso nello scacchiere offensivo di Simone Inzaghi alle porte della sua seconda annata interista. La prima si è chiusa con 13 squilli in campionato.

OLIVIER GIROUD (Milan) - In due parole: uomo Scudetto. La doppietta nel derby contro l'Inter ha svoltato la stagione rossonera in chiave tricolore e il 22 maggio, giorno della festa rossonera, ha timbrato il 19° titolo del Milan con un'altra doppietta al Sassuolo. Semplicemente decisivo, come i suoi 11 centri in A.

CIRO IMMOBILE (Lazio) - Impossibile non puntare sul capocannoniere dell'ultimo torneo. E' l'unico giocatore insieme a Toni e Ibrahimovic ad aver vinto la classifica marcatori con due maglie differenti. Agli ordini di Maurizio Sarri, l'attaccante napoletano ha trovato il bersaglio grosso in ben 27 occasioni, a conferma di come la Serie A rimanga il suo terreno di caccia preferito.

ROMELU LUKAKU (Inter) - Dopo una sola e complicatissima stagione con la maglia del Chelsea, il belga fa un passo indietro e torna a vestire la maglia dell'Inter dopo la precedente esperienza dal 2019 al 2021. Nel suo primo biennio in nerazzurro ha vinto uno Scudetto segnando 64 goal in 95 partite. E' logico aspettarsi che possa ripetersi sulle stesse frequenze dei due anni con Conte anche sotto la guida di Inzaghi. Vale il grande investimento.

LAUTARO MARTINEZ (Inter) - Dopo una sola stagione, ritrova il partner d'attacco con cui ha fatto scorribande nell'anno dello Scudetto. Tuttavia, l'ultimo campionato lo ha consacrato come il miglior attaccante dell'Inter: 21 goal in 35 partite. Suo miglior risultato da quando milita in massima serie.

DIVOCK ORIGI (Milan) - Eccolo qui il volto nuovo dell'attacco del Milan. Il belga approda in rossonero dopo essersi svincolato dal Liverpool. Nell'ultimo biennio in Inghilterra ha segnato poco, ma nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli può trovare nuova linfa e stimoli per diventare uno dei centravanti di riferimento del torneo.

VICTOR OSIMHEN (Napoli) - Dopo Cavani e dopo Higuain, gli azzurri sono tornati a fare completo affidamento ad un autentico bomber di razza. Osimhen ha incantato nel corso della sua seconda annata nel campionato italiano: 10 goal nel torneo 2020/2021, 14 in quello terminato lo scorso maggio. La sensazione è che abbia tutte le carte in regola per incrementare ulteriormente i propri numeri sotto porta.

DUSAN VLAHOVIC (Juventus) - Il cambio di maglia a metà stagione non ha intaccato le sue capacità realizzative: 17 goal con con la maglia della Fiorentina, prima del trasferimento alla Juve in quel di gennaio. Con i bianconeri è andato a segno in sette occasioni chiudendo il suo campionato con 24 goal complessivi, tre in più rispetto al torneo 20/21.

DUVAN ZAPATA (Atalanta) - Il peso dell'attacco atalantino ricade ancora una volta sulle sue spalle. Nonostante gli infortuni ne abbiano frenato il percorso, il numero 91 ha chiuso in doppia cifra per il sesto campionato consecutivo. Al Fantacalcio non può mai essere una scommessa azzardata.