Fantacalcio 2021/2022: i giocatori da prendere a 1

CONSIGLI FANTACALCIO - I giocatori da prendere a costo minimo per completare ogni reparto con un buon rapporto qualità-prezzo.

I top player sono il sogno di tutti i fantallenatori in sede d'asta. Il budget limitato e la folta concorrenza, però, obbligano a muoversi in maniera oculata impiegando nella maniera corretta le risorse anche nei confronti di quei giocatori che non rubano l'occhio ma che sono chiamati a completare i vari reparti.

I classici calciatori da acquistare ad un solo credito: usato sicuro al minimo della spesa, elementi necessari all'interno del roster di ogni fantallenatore.

In questo articolo vi consigliamo quei profili non di primissima fascia ma che possono portare in dote qualche bonus ritagliandosi anche un minutaggio importante nel corso della stagione.

FANTACALCIO: DIFENSORI DA PRENDERE A 1

DE SILVESTRI (Bologna) - Grande esperienza, titolarità e qualche bonus nel bagaglio: puntare sul capitano felsineo non è mai un errore.

CEPPITELLI (Cagliari) - Classe 1989, è ancora uno dei punti fermi del pacchetto difensivo cagliaritano.

PARISI (Empoli) - Tra le sorprese più positive della promozione dell'Empoli, i toscani lo hanno blindato fino al 2025. Scommessa interessante per il titolare della corsia mancina di Andreazzoli.

BIRASCHI (Genoa) - Elemento di grande duttilità agli ordini di Ballardini: può agire sia nella difesa a tre che come terzino in uno schieramento a quattro.

GYOMBER (Salernitana) - Lo slovacco è chiamato a guidare il reparto difensivo della giovane neopromossa Salernitana. Imprescindibile per Castori.

MOLINARO (Venezia) - Esperienza al potere per l'ex Juve, Parma e Torino. Veterano del nuovo Venezia che si affaccia alla Serie A.

CECCHERINI (Verona) - La partenza di Lovato consolida la sua centralità all'interno dello schieramento difensivo degli scaligeri.

FANTACALCIO: CENTROCAMPISTI DA PRENDERE A 1

SCHOUTEN (Bologna) - Nella mediana a due del Bologna tanta sostanza e continuità di rendimento. Affidabile.

RICCI S. (Empoli) - Punto fermo dei toscani nell'anno della promozione. Andreazzoli vuole fare emergere il promettente classe 2001 anche sul palcoscenico della massima serie.

ROVELLA (Genoa) - Difficile aspettarsi bonus ma il classe 2001 è garanzia di ampio minutaggio all'interno della mediana genoana.

OBI (Salernitana) - L'ex Inter riparte da Salerno. Può dare un contributo importante in termini di esperienza in un gruppo complessivamente giovane al banco di prova della A.

RINCON (Torino) - Passano gli anni ma tra nella mediana granata il venezuelano è sempre una garanzia di continuità e rendimento.

ARSLAN (Udinese) - Tre goal l'anno scorso, riconfermato titolare nella mediana di Gotti. Sulla carta un'ottima soluzione low cost.

TAUGOURDEAU (Venezia) - Abile nei calci da fermo e dotato di buona visione di gioco: può essere la scommessa vincente se si vuole attingere dal neopromosso Venezia.

FANTACALCIO: ATTACCANTI DA PRENDERE A 1

LA MANTIA (Empoli) - 11 reti l'anno scorso in Serie B. Numeri non esorbitanti ma può rappresentare il profilo ideale per completare il pacchetto attaccanti.

FAVILLI (Genoa) - Il ritorno di Scamacca a Sassuolo può aprire scenari interessanti per il prodotto del vivaio della Juventus.

BONAZZOLI (Salernitana) - Dopo la parentesi Torino è chiamato al rilancio in quel di Salerno. Sotto i dettami tattici di Castori può finalmente trovare continuità.

DJURIC (Salernitana) - Nelle gerarchie di Castori dovrebbe affiancare Bonazzoli. Tutto da scoprire al banco di prova della Serie A ma posto da titolare assicurato.

FORTE (Venezia) - L'attaccante romano ha contribuito a suon di goal alla promozione dei lagunari. Dalle sue reti passa ora l'operazione salvezza.

LASAGNA (Verona) - Il centravanti italiano punta a scavalcare Kalinic nel ruolo di prima punta nel tridente scaligero.