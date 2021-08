Fantacalcio 2021/2022: difensori che giocano a centrocampo

CONSIGLI FANTACALCIO - Non solo Gosens: l'elenco dei difensori che potrebbero essere impiegati a centrocampo.

A meno di tre settimane dalla partenza del campionato di Serie A, si avvicina il fatidico momento dell'asta del Fantalcalcio.

L'imperativo di ogni fantallenatore è sempre il solito: costruire una squadra di livello, con individualità importanti che sappiano garantire 'bonus' in ogni settore del campo ma con un occhio sempre vigile al budget a disposizione.

Tra gli elementi più preziosi nel roster di un fantallenatore non possono mancare quei difensori che nelle corde hanno goal e assist, grazie alla loro versatilità che gli permette di essere schierati anche in linea con i centrocampisti.

CHI SONO I DIFENSORI CHE POTREBBERO GIOCARE A CENTROCAMPO?

ANSALDI (Torino) - L'arrivo di Juric a Torino è destinato a portare cambiamenti importanti all'interno del sistema di gioco granata. Tra gli imprescindibili all'interno del 3-4-2-1 del croato ci sarà sicuramente l'esterno argentino che ha le carte in regola per recitare al meglio lo spartito sul binario mancino.

CUADRADO (Juventus) - L'esterno colombiano rimane un punto fermo all'interno dello scacchiere bianconero. Schierabile come terzino in una linea a quattro o come esterno d'attacco nel tridente è tra i migliori rifinitori del campionato.

DALBERT (Cagliari) - Dopo i prestiti a Fiorentina e Rennes, l'esterno brasiliano riparte dal Cagliari e largo a sinistra nel 3-4-1-2 tracciato da Leonardo Semplici può ritagliarsi un ruolo da protagonista.

DARMIAN (Inter) - Dopo la cessione di Hakimi al PSG, il laterale azzurro è pronto alla sua prima stagione da titolare sul binario destro del 3-5-2 inzaghiano: nel motore ci sono goal e assist.

DIMARCO (Inter) - Terminata l'esperienza al Verona, il classe 1991 ha fatto rientro all'Inter dove si candida ad alternativa di lusso sulla fascia mancina.

GOSENS (Atalanta) - Gasperini lo ha reso un elemento cardine all'interno del 3-4-1-2 atalantino nonché uno dei migliori esterni del campionato. Il tedesco è una garanzia sia sul fronte realizzativo (11 goal l'anno scorso) che su quello degli assist agendo sulla corsia di sinistra.

HATEBOER (Atalanta) - Rientrato a pieno regime dopo l'infortunio che ha minato la sua ultima stagione, l'olandese è una delle frecce laterali sulle quali Gasperini fonda il proprio credo calcistico.

MAEHLE (Atalanta) - Arrivato a Bergamo come incognita, la vetrina di Euro 2020 ha messo in luce un giocatore pronto a dare battaglia sulla corsia di destra. Hateboer è avvisato.

MOLINA (Udinese) - Valorizzato dal lavoro di Luca Gotti, l'argentino classe 1998 si è preso una maglia da titolare come terzino - ma con licenza di spinta - nel 4-2-3-1 friulano.

SABELLI (Genoa) - Dopo una stagione vissuta a metà tra Brescia e Empoli, il classe 1993 è approdato al Genoa dove Ballardini è deciso a puntare su di lui in qualità di freccia sul binario di destra nel 3-4-1-2 di marca genoana.

ZAPPA (Cagliari) - Dopo il più che positivo anno d'esordio, il classe 1999 è chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere. La possibile cessione di Nandez potrebbe garantirgli ampissimo minutaggio sul binario destro.

ZORTEA (Salernitana) - Il prodotto del vivaio atalantino è alla prima esperienza in massima Serie. Castori sembra intenzionato a puntare su di lui come pendolino di destra nell'impianto tattico del 3-5-2.

DIFENSORI CHE POTREBBERO NON GIOCARE A CENTROCAMPO

Rispetto alla passata stagione ci sono alcune varianti riguardante il collocamento tattico di alcuni giocatori che potrebbero agire nel prossimo campionato in qualità di difensori puri.

LAZZARI e MARUSIC (Lazio): con Maurizio Sarri orientato verso il classico 4-3-3, l'italiano e il serbo agiranno come terzini di spinta rispettivamente sulle corsie di destra e sinistra.

FARAONI e FRABOTTA (Verona): dopo l'addio di Juric e l'arrivo di Di Francesco, anche il Verona dovrebbe passare in pianta stabile a quattro in difesa. Faraoni e Frabotta occuperanno le corsie laterali.

KARSDORP e SPINAZZOLA (Roma): anche Mourinho predilige lo schieramento a quattro per questo sia l'olandese che l'italiano (quando rientrerà) saranno impiegati come terzini bassi.

BIRAGHI (Fiorentina): candidato ad agire come quarto di sinistra nella linea difensiva di Italiano.

LYKOGIANNIS (Cagliari): potrebbe essere schierato in qualità di centrale di sinistra nel pacchetto a tre di Semplici.

ZEEGELAR (Udinese): da esterno a possibile centrale difensivo, anche l'olandese potrebbe reinventarsi da 'braccetto' di sinistra nella difesa a tre.

*Articolo basato sulla lista quotazioni di Fantacalcio.it